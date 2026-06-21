domingo 21 de junio de 2026
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21 de junio de 2026
Mercado de pases.

Banfield quiere repatriar a Martín Río para el Torneo Clausura

El mediocampista no será tenido en cuenta en Talleres de Córdoba, que busca cederlo a préstamo o venderlo, y en Banfield es un jugador que gusta.

Banfield se ilusiona con recuperar a Martín Río.

Banfield se ilusiona con recuperar a Martín Río.

Martín Río no será tenido en cuenta por Talleres de Córdoba con miras al Torneo Clausura y en Banfield se ilusionan con el regreso del mediocampista, aunque concretar esto no será una tarea sencilla para la dirigencia que encabeza Matías Mariotto.

El volante central jugó poco en la “T” por diferentes lesiones y no será tenido en cuenta por Jorge Sampaoli de cara lo que viene. Por eso, la entidad cordobesa, que compró su pase a principio de año, busca la salida del exjugador del Taladro en este mercado de pase.

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La intención de Talleres de Córdoba, según informaron diferentes medios de Córdoba, es buscar una salida a préstamo o con una transferencia que le permita al club recuperar parte de la inversión que hizo por Río cercana a los U$S 2.000.000.

Avanza la pretemporada de Banfield

El equipo dirigido por Pedro Troglio volvió el jueves a los entrenamientos en el Campo de Deportes y desde el lunes intensificará su preparación con miras al Torneo Clausura. De acuerdo a lo información publicada por el club, el plantel comenzará los trabajos en doble turno a partir del inicio de la semana y los futbolistas quedarán concentrados en el predio de Luis Guillón.

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