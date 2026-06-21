Banfield quiere repatriar a Martín Río para el Torneo Clausura

Banfield se ilusiona con recuperar a Martín Río.

Martín Río no será tenido en cuenta por Talleres de Córdoba con miras al Torneo Clausura y en Banfield se ilusionan con el regreso del mediocampista, aunque concretar esto no será una tarea sencilla para la dirigencia que encabeza Matías Mariotto.

El volante central jugó poco en la “T” por diferentes lesiones y no será tenido en cuenta por Jorge Sampaoli de cara lo que viene. Por eso, la entidad cordobesa, que compró su pase a principio de año, busca la salida del exjugador del Taladro en este mercado de pase.

En este contexto, Banfield se ilusiona con el regreso de un futbolista que fue muy importante en los primeros meses del ciclo de Pedro Troglio, quien fue uno de los goleadores del 2025 y uno de los pilares en la remontada que tuvo el equipo desde la llegada del DT.

De acuerdo a la información del periodista Alejandro Pérez Fiol, el regreso de Martín Rio es “complicado” por la delicada situación económica que atraviesa del club de Peña y Arenales. A esto se le suma el tema de las inhibiciones, que nuevamente volvería a ser un problema en el mercado de pases de Banfield.

Martín Río anotó dos goles en el último triunfo de Banfield. Martín Río tuvo un gran paso por Banfield. La intención de Talleres de Córdoba, según informaron diferentes medios de Córdoba, es buscar una salida a préstamo o con una transferencia que le permita al club recuperar parte de la inversión que hizo por Río cercana a los U$S 2.000.000. Avanza la pretemporada de Banfield El equipo dirigido por Pedro Troglio volvió el jueves a los entrenamientos en el Campo de Deportes y desde el lunes intensificará su preparación con miras al Torneo Clausura. De acuerdo a lo información publicada por el club, el plantel comenzará los trabajos en doble turno a partir del inicio de la semana y los futbolistas quedarán concentrados en el predio de Luis Guillón.

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