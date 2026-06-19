De Llavallol al Mundial: el Patovica de la Selección Argentina ya está en EEUU

El Patovica de la Selección presente en el debut del Mundial 2026.

El Patovica de la Selección alentado a Argentina en el Mundial 2026.

Atrás quedaron las dudas y los mitos. El Patovica de la Selección , el imponente hincha de 34 años nacido en Llavallol , partido de Lomas de Zamora, ya se encuentra en Estados Unidos liderando el aliento de la hinchada argentina en el Mundial 2026.

Tras convertirse en un fenómeno viral absoluto durante el Mundial de Qatar 2022 , Martín Ezequiel Muñoz vive su tercer mundial consecutivo en las tribunas con el torso pintado de celeste y blanco, sus músculos al descubierto y la misma pasión de siempre.

Ya instalado en Kansas City, donde vivió la victoria de Argentina sobre Argelia en el debut mundialista, El Patovica de La Selección dialogó en exclusiva con Diario La Unión y contó sus andanzas en los Estados Unidos acompañando a la Selección Argentina.

La historia de Martín Muñoz está lejos de ser la de un fanático común y corriente. Además de trabajar en seguridad y haber sido stripper en el pasado, Martín es un atleta de alto rendimiento. Se consagró campeón del mundo en powerlifting (levantamiento de potencia), lo que explica su impactante contextura física.

Nacido en Llavallol hace 34 años, decidió incursionar en el extranjero y desde 2017 se mudó a Sydney en Australia. Allí trabajó como seguridad en boliches para costearse cada una de sus travesías mundialistas con fondos propios. Desde octubre de 2025 volvió a vivir en Buenos Aires y ya instalado nuevamente en Argentina comenzó su travesía para llegar a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su debut en las tribunas masivas fue en Rusia 2018, pero el estallido mediático global llegó en Qatar, donde las cámaras internacionales lo buscaban en cada rincón del estadio por comandar los cantos de la hinchada argentina.

"Nunca te acostumbras, cada Mundial es distinto. Se renueva la ilusión que es la misma siempre y en esta oportunidad en lo personal más distinto todavía por que ahora me conoce mucho la gente", aseguró en diálogo con La Unión.

Además, consideró que "este Mundial no se parece en nada al anterior". Y apuntó: "Es muy diferente, desde que no cazan una con el fútbol, hasta los precios que no tienen sentido".

patova de la seleccion El Patovica de la Selección presente en el debut del Mundial 2026.

"Me pago mis viajes": la respuesta a los prejuicios

A raíz de su ubicación central en la tribuna y su físico intimidante, muchos medios de comunicación llegaron a tildarlo erróneamente de barrabrava o de tener vínculos directos con la dirigencia de la AFA. Sin embargo, el vecino oriundo de Llavallol siempre se encargó de desactivar esas acusaciones con total transparencia.

"Muchos se paran ahí porque les gusta el folklore de la hinchada y yo me planto en el paravalancha porque quiero, sin hacerle daño a nadie. Trabajo duro para darme este gusto", reconoció.

Asimismo, explicó los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a vivir en primera persona otro mundial. "Cuando empiecen las próximas rondas voy a tener que vivir a atún y arroz", confesó entre risas.

Sus orígenes en Llavallol nunca se olvidan

Instalado en suelo estadounidense, "El Patovica" ya es una de las atracciones más buscadas por los fanáticos en los banderazos y en las previas de los estadios, donde decenas de hinchas se acercan diariamente a pedirle fotos. Con la mística intacta de Llavallol y los pulmones listos para alentar los 90 minutos, Martín Muñoz busca ser nuevamente el amuleto de la Scaloneta en esta cita máxima.

"Nunca me olvido de dónde vengo. Mi familia sigue viviendo en Llavallol, y algún que otro amigo del barrio todavía quedan, así que suelo andar por el barrio bastante seguido. Yo sigo siendo el mismo de siempre, lo único que ahora la gente me saluda y me dice Patovica de la Selección", remarcó.

Su próximo objetivo será estar presente en el compromiso ante Austria en el Dallas Stadium, el lunes desde las 14 por la segunda fecha del Grupo J. "Ojalá pueda estar presente en todos los partidos de Argentina, es la idea", finalizó.