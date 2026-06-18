Qué chances tiene Nicolás Tagliafico de volver frente a Austria

El defensor Nicolás Tagliafico fue uno de los grandes ausentes en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia, en el partido inaugural del grupo J del Mundial 2026 a raíz de una lesión que sufrió en el amistoso frente a Honduras.

La evolución de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda es favorable, por lo que el jugador del Olympique Lyon apunta a estar a disposición del entrenador Lionel Scaloni para el encuentro de este lunes contra Austria, a jugarse en el Dallas Stadium.

Como el problema físico que aquejó al ex Banfield no revestía mayor gravedad, el DT no lo desafectó del plantel y confió plenamente en el cuerpo médico para ponerlo en las mejores condiciones físicas. Su ausencia ante los africanos fue aprovechada por el lomense Facundo Medina.

El lateral izquierdo es una pieza clave dentro del esquema de la Scaloneta, al convertirse en el futbolista con más partidos en la Albiceleste en su posición con 76 presencias, de las cuales en 66 fue titular y alzó cuatro trofeos, el más relevante la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La evolución de Nicolás Tagliafico

Tanto los médicos, como Lionel Scaloni, seguirán atentamente los pasos del oriundo de Rafael Calzada en los próximos entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center. La idea es no apresurarse con los tiempos y correr riesgos innecesarios, máxime luego del 3-0 a Argelia con el hat-tricks de Lionel Messi y el buen partido de su reemplazante.

Sí responde manera positiva, podría volver a quedar a disposición para el duelo con Austria, donde un triunfo encaminará la clasificación de la Selección Argentina a los 16avos. de final del Mundial 2026. Después, la decisión de hacerle sumar minutos es responsabilidad pura del entrenador.

Lionel Scaloni y la rotación

Luego del estreno del pasado martes, Lionel Scaloni priorizó la importancia de darle oportunidades a la mayor parte del plantel. Por eso, los tres puntos en juego ante los europeos serán clave para esa rotación, en la que el lateral izquierdo podría volver a recuperar su lugar en el 11 titular en el cierre de la fase de grupos contra Jordania (sábado 27 de junio).

La lesión de Nicolás Tagliafico se produjo 10 días antes del debut mundialista, en el cotejo contra Honduras (2-0), disputado en el College Station, de Texas. Durante el primer tiempo sintió la molestia y en el entretiempo el DT dispuso el cambio por Facundo Medina.