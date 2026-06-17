miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Partido soñado.

El debut de Facundo Medina en el Mundial 2026: "Messi lo hace tan fácil"

Facundo Medina, oriundo de Fiorito, fue parte del triunfo de la Selección Argentina y se convirtió en el quinto lomense en sumar minutos en una Copa del Mundo.

Facundo Medina tuvo su debut mundialista con la Selección Argentina.

Facundo Medina tuvo su debut mundialista con la Selección Argentina.

Facundo Medina tuvo su debut mundialista en el triunfo de la Selección Argentina ante Argelia por la fecha 1 del Mundial 2026. El oriundo de Villa Fiorito formó parte del 11 inicial de la Albiceleste y redondeó un buen partido en sus estreno en las Copas del Mundo.

Por eso, luego del encuentro, el representante de Lomas de Zamora no ocultó su emoción y remarcó que es un "orgullo" representar al país en la cita máxima del deporte.

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"Siempre es un orgullo llevar esta camiseta y representar al país y a la familia", señaló Medina, quien aprovechó la baja por lesión de Nicolás Tagliafico y se metió en el equipo inicial que le ganó por 3 a 0 al combinado africano. "Representamos a un país entero, pero sobre todo a mi familia, a mi mamá", agregó.

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"Estoy muy contento y la verdad que estoy muy emocionado, fue mi primer partido en un Mundial y en un partido en el que el Enano (Messi) marcó tres goles...", señaló, con ojos llenos de lágrimas, tras el triunfo argentino.

Por otra parte, el lateral izquierdo analizó el rendimiento del equipo y destacó que el sacrificio de todos sus compañeros para sacar adelante un duro partido. "La prestación que tuvo el equipo fue muy grande, pero hay que ir paso a paso", avisó. Aunque aclaró: "Nosotros vamos a ir partido a partido, dándolo todo y sin relajarnos. Acá hay un grupo y venimos para eso".

Facundo Medina, testigo privilegiado de la noche mágica de Lionel Messi

El rosarino fue la gran figura de la victoria de la Albiceleste. Con sus tres goles, encaminó el triunfo en el estreno mundialista y además alcanzó el récord del alemán Miroslav Klose como el máximo anotador en los Mundiales, ya que su hat-trick, el primero en una Copa del Mundo, le permitió llegó a los 16 goles en total.

Fueron tres pinceladas del futbolista de Inter de Miami para transformar un duro partido en una contundente victoria. Y sobre esto, Medina fue claro: "Messi lo hace tan fácil, lo vemos día a día. Está de más agregar cosas, todos saben lo que es. Ahora a seguir paso a paso".

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