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22 de junio de 2026
La previa.

El sugerente posteo de Facundo Medina a horas del partido de la Selección Argentina

Facundo Medina, el jugador de Fiorito que viene siendo la revelación de la Selección, se prepara para salir de titular nuevamente.

Facundo Medina, el jugador de Fiorito que viene siendo la revelación de la Selección, se prepara para salir de titular nuevamente.&nbsp;

Facundo Medina, el jugador de Fiorito que viene siendo la revelación de la Selección, se prepara para salir de titular nuevamente. 

Allí se lo ve tomando en una foto collage donde está él y tres compañeros del equipo de Lionel Scaloni: Gio Lo Celso, Thiago Almada y Gerónimo Rulli. Todos están con sus equipos de mate.

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La imagen es tomada de la cuenta Tatografías, del fotógrafo Tato Pagano, uno de los reporteros que cubre a la Selección.

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Formaciones de Argentina y Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba y Philip Mwene; Konrad Laimer y Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager y Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Hora: 14. Árbitro: Amin Mohamed (Egipto). Estadio: AT&T de Dallas. TV: TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

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