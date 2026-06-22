Qué posteó Facundo Medina tras el triunfo de la Selección Argentina

Facundo Medina fue clave en el triunfo de la Selección Argentina.

Facundo Medina, el jugador de Fiorito que viene siendo la revelación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, fue parte del 11 titular desde el inicio del partido frente a Austria y, tras el triunfo, subió a sus redes fotos del contundente triunfo.

Medina volvió a jugar un partido en muy buen nivel y demostró estar a la altura de las circunstancias como lateral izquierdo, en reemplazo de Nicolás Tagliafico (otro jugador del Sur del conurbano). El pase del primero gol fue suyo y esa fue la nota destacada de la jornada para él.

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La única incidencia que tuvo en su juego fue en el minuto 75, cuando recibió la tarjeta amarilla por un cruce y empujón hacia Konrad Laimer (que también recibió la amonestación).

El nacido en Fiorito y actual defensor del Olympique Marsella (Francia) jugó hasta el minuto 81, cuando fue reemplazado por Tagliafico.

Después del partido, posteó algunas imágenes icónicas del festejo del primer gol junto a sus compañeros.