El detenido por los intentos de secuestro en Ezeiza, vinculado a un caso similar en Lomas de Zamora

En la última semana, detuvieron a un hombre acusado de participar en varios intentos de secuestro en Ezeiza y Longchamps . La investigación determinó que también había raptado a una persona que fue liberada en Lomas de Zamora .

Varias mujeres denunciaron haber sido atacadas por un hombre que las abordó violentamente para intentar meterlas a un auto , manejado por un cómplice. Con el correr de las horas, se estableció que todos los casos tenían a los mismos responsables y que habían atacado en otros puntos de la zona sur del Conurbano.

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Uno de esos casos ocurrió el pasado 5 de junio. Un joven de 23 años bajó de un colectivo de la línea 160 en Adrogué y fue interceptado por dos delincuentes armados , quienes lo obligaron a subir a un Audi color oscuro. Una vez adentro, le exigieron que llamara a un familiar y pidieron 2 millones de pesos como rescate para liberarlo.

Durante el secuestro, los sujetos le sacaron el celular a la víctima y lo usaron para cargar combustible y comprar en el kiosco de una estación de servicio. Tras recibir la transferencia de dinero, condujeron hasta Lomas de Zamora y lo llevaron hasta la avenida Olimpo y San Juan, en la localidad de Ingeniero Budge , donde lo liberaron.

La DDI de Lomas detuvo al responsable

auto ddi lomas La DDI de Lomas de Zamora detuvo al autor del secuestro de un joven que fue liberado en Ingeniero Budge.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y diversas comunicaciones, la DDI de Lomas de Zamora identificó a uno de los secuestradores. Se trataba de R.D.B., de 48 años, quien tenía antecedentes y había estado preso.

Como si fuera poco, los investigadores descubrieron que estaba vinculado a la serie de intentos de secuestro ocurridos en Ezeiza y Longchamps. Fue así como organizaron un operativo para arrestarlo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 16.600, en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, mientras que su auto quedó incautado por la Policía. El joven que había sido liberado en Ingeniero Budge reconoció al detenido como uno de los autores de aquel secuestro extorsivo.

Los antecedentes de R.D.B. lo complicaron aún más. Tenía causas por tenencia ilegal de arma y robo calificado, y también había estado preso en la Unidad Penitenciaria Nº32 de Florencio Varela.