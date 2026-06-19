sábado 20 de junio de 2026
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19 de junio de 2026
Homicidio.

A 10 años del crimen de Santiago Emanuel Maidana en Ingeniero Budge: el caso quedó impune

Tenía 18 años. Había abierto una peluquería poco antes de ser asesinado en Budge. Nunca hubo detenidos. Hay una institución y una plaza en su memoria.

Santiago Emanuel Maidana.&nbsp;

Santiago Emanuel Maidana. 

El asesinato ocurrió el 19 de junio de 2016 en el cruce de las calles Campana y Baradero. Emanuel iba con un amigo en una moto y fueron interceptados por un grupo de ladrones que se movilizaban en una Toyota Hilux.

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Los delincuentes se bajaron del vehículo y amenazaron con un arma a Emanuel para robarle la moto. Al ver que Maidana se resistía al robo, uno de los agresores le efectuó dos disparos, provocándole la muerte.

santiago emanuel maidana
Santiago Emanuel Maidana, el joven asesinado en Ingeniero Budge.

Santiago Emanuel Maidana, el joven asesinado en Ingeniero Budge.

Emanuel fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, pero no pudieron salvarle la vida. Su asesinato provocó una fuerte conmoción en Lomas de Zamora.

Tres meses antes del crimen, Emanuel había logrado abrir una peluquería junto a un amigo. Era su proyecto personal mientras terminaba la secundaria. Incluso, en la semana previa a ser asesinado, contó en su cuenta de Twitter que el cantante del grupo de cumbia Nene Malo había pasado por el local para cortarse el pelo.

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Nunca encontraron al culpable

En todos estos años, el caso cambio de fiscalía y terminó quedando a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 de Lomas de Zamora. Si bien hubo una persona sospechosa, para la Justicia nunca hubo pruebas suficientes en su contra. Además, se tardó demasiado en citar a un testigo que podría aportar alguna prueba.

Con este panorama, pese a que los padres de la víctima intentaron mantener abierta la causa, en 2025 la UFI 7 decidió archivar el expediente, al no haber pistas que lleven a ningún responsable. El caso terminó quedando impune. Sólo se reabrirá si aparecen datos concretos que lleven al verdadero culpable, algo que parece imposible después de diez años.

Un comedor y una plaza en su memoria

plaza santiago emanuel maidana
Aldo y Ana, los padres de Emanuel, en la plaza construida en su memoria.

Aldo y Ana, los padres de Emanuel, en la plaza construida en su memoria.

La memoria de Emanuel sigue viva en la Institución Santiago Emanuel Maidana, creada por sus padres Aldo Maidana y Ana Churruarin para transformar toda la angustia y la bronca en amor y ayuda al prójimo. En este lugar, que funciona en Rawson y Conesa, en la localidad de Villa Centenario, les dan de comer a personas necesitadas, juntan ropa y ayudan a vecinos a terminar sus estudios, entre otras actividades.

Además, en 2021 se inauguró la plaza “Santiago Emanuel Maidana” en el cruce de Conesa y Murature. En la misma se colocó un emotivo mural que le rinde homenaje. Recientemente, en mayo de 2026, se hicieron trabajos de forestación para embellecer este espacio.

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