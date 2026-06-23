martes 23 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
Una buena.

Jorge Messi recibió el alta médica: cómo sigue su salud

Jorge Messi, papá de Lionel, recibió el alta médica luego de permanecer internado y de las versiones falsas que corrieron sobre su salud.

Jorge Messi, de alta.&nbsp;

Jorge Messi, de alta. 

En pocas palabras

  • Jorge Messi: Recibió el alta médica tras días de internación y llevó tranquilidad a su familia.
  • Ángel de Brito: Confirmó la noticia en LAM, señalando que el padre de Lionel Messi ya se recupera en Rosario.
  • Familia Messi: Emitió un comunicado para desmentir rumores y aclarar la favorable evolución de Jorge.
Resumen generado por Thinkindot AI

Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, recibió el alta médica luego de permanecer internado durante varios días, en una noticia que llevó alivio a la familia del capitán de la Selección Argentina y a sus seguidores en medio del Mundial 2026.

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, en LAM, quien señaló que el padre del astro rosarino ya abandonó el centro de salud y se encuentra recuperándose junto a sus seres queridos. Según trascendió, incluso ya regresó a Rosario para continuar con su recuperación.

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"Les mandamos un beso a Celia y a Jorge que están ya en Rosario, ya se volvieron, les dieron el alta, así que la mejor noticia además de la partido", reveló el conductor, contento por poder compartir la novedad.

Los detalles de la salud de Jorge Messi

La evolución favorable de Jorge Messi pone fin a varios días de preocupación para el entorno familiar, luego de que se conociera que atravesaba un cuadro de salud que requirió seguimiento médico.

La propia familia había emitido días atrás un comunicado para desmentir rumores y aclarar que evolucionaba favorablemente.

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Jorge Messi, en familia.

Jorge Messi, en familia.

La situación había cobrado gran repercusión tras la difusión de versiones falsas sobre su estado de salud, que obligaron al entorno del ex Barcelona y Paris Saint-Germain a salir públicamente a pedir prudencia y respeto por la privacidad familiar.

La noticia del alta llegó además a pocos días del cumpleaños número 39 del capitán argentino, quien durante los últimos encuentros del Mundial 2026 había reconocido estar atravesando momentos difíciles fuera de las canchas, mientras acompañaba a distancia la evolución de su padre.

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