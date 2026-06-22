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22 de junio de 2026
Juntos a la par.

Cómo comenzó la historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres de Lionel Messi

Jorge Messi y Celia Cuccittini se conocieron de adolescentes en Rosario. Sellaron su romance, criaron juntos una familia numerosa y llevan 45 años juntos.

Jorge Messi y Celia, de jóvenes.&nbsp;

Jorge Messi y Celia, de jóvenes. 

En pocas palabras

  • Historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini: Se conocieron de adolescentes en Rosario y formaron una familia numerosa, incluyendo a Lionel Messi.
  • Trayectoria familiar: El artículo detalla los nacimientos de sus cuatro hijos (Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol) y la evolución de su vida en Rosario.
  • Mudanza a España: Se relata la decisión familiar de trasladarse a Barcelona en el año 2000 por la carrera de Lionel Messi, y cómo la familia se adaptó a la distancia.
  • Sacrificios de los padres: Se destaca el esfuerzo de Jorge Messi y Celia Cuccittini, quienes trabajaron extensas jornadas para apoyar los sueños de sus hijos, especialmente los de Lionel.
  • Unión familiar: A pesar de las dificultades y distancias, la familia Messi se mantuvo unida, celebrando hoy más de 45 años de matrimonio.
Resumen generado por Thinkindot AI

Ambos crecieron en Las Heras, un barrio humilde de Rosario de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios. Se enamoraron de adolescentes por ser vecinos de la misma zona.

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Se agrandó la familia Messi

Rodrigo, el mayor de sus hijos, nació el 20 de febrero de 1980, y dos años más tarde, el 25 de junio, llegó Matías para agrandar la familia. Lionel Messi fue el tercero y menor de los hermanos varones, nacido el 24 de junio de 1987, y la familia se selló con María Sol, el 30 de noviembre de 1993.

Lionel Messi llamó la atención de sus entrenadores y tras haber debutado en el club de barrio Abanderado Grandoli, donde ingresó gracias a la insistencia de su abuela, Newell's Old Boys puso sus ojos en él.

Jorge Messi trabajaba largas jornadas como supervisor en una fábrica metalúrgica, mientras que Celia Cuccittini multiplicaba sus horas trabajando en un taller de bobinas magnéticas y realizando tareas de limpieza doméstica.

Todo se complicó cuando Newell's se dificultades en le crecimiento de Lionel Messi. A sus 13 años, sería puesto a prueba a lo grande, y toda su familia tomó la decisión de acompañarlo en el proceso.

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Lionel Messi, de Rosario a Barcelona

En el año 2000, viajaron a España tras el interés del FC Barcelona, e intentaron formar una vida en el país europeo. Si bien la carrera de la “Pulga” iba en ascenso, el núcleo familiar comenzó a desarmarse.

La adaptación no fue buena para los hermanos, ya que María Sol no logró acomodarse al colegio y los mayores extrañaban desesperadamente su vida en Rosario.

Celia regresó a Argentina con Rodrigo, Matías y María Sol para devolverles su estabilidad. Por el otro, Jorge Messi se quedó solo en Barcelona acompañando a su hijo futbolista.

A pesar de la distancia, la familia siguió unida para cumplir los sueños de todos los integrantes. Lionel Messi rápidamente triunfaría en el fútbol y nunca se olvidó del esfuerzo de sus padres.

En la actualidad, Celia y Jorge llevan más de 45 años juntos, y superaron las distancias con llamadas y un mismo sueño para cumplir mientras le dan pelea a un momento coomplicado.

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