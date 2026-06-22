Cómo comenzó la historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres de Lionel Messi

Jorge Messi está en el centro de la escena por la fake news sobre su muerte que dio Flor Peña en Luzu TV . Al margen del escándalo, es un hombre de perfil bajo que lleva más de 40 años junto a su esposa Celia Cuccittini y en un matrimonio que crió cuatro hijos.

Ambos crecieron en Las Heras, un barrio humilde de Rosario de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios. Se enamoraron de adolescentes por ser vecinos de la misma zona.

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Luego de unos años de noviazgo, formalizaron su amor el 17 de junio de 1978 en la iglesia Corazón de María, casualmente en pleno Mundial 78.

Se agrandó la familia Messi

Rodrigo, el mayor de sus hijos, nació el 20 de febrero de 1980, y dos años más tarde, el 25 de junio, llegó Matías para agrandar la familia. Lionel Messi fue el tercero y menor de los hermanos varones, nacido el 24 de junio de 1987, y la familia se selló con María Sol, el 30 de noviembre de 1993.

Lionel Messi llamó la atención de sus entrenadores y tras haber debutado en el club de barrio Abanderado Grandoli, donde ingresó gracias a la insistencia de su abuela, Newell's Old Boys puso sus ojos en él.

Jorge Messi trabajaba largas jornadas como supervisor en una fábrica metalúrgica, mientras que Celia Cuccittini multiplicaba sus horas trabajando en un taller de bobinas magnéticas y realizando tareas de limpieza doméstica.

Todo se complicó cuando Newell's se dificultades en le crecimiento de Lionel Messi. A sus 13 años, sería puesto a prueba a lo grande, y toda su familia tomó la decisión de acompañarlo en el proceso.

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Lionel Messi, de Rosario a Barcelona

En el año 2000, viajaron a España tras el interés del FC Barcelona, e intentaron formar una vida en el país europeo. Si bien la carrera de la “Pulga” iba en ascenso, el núcleo familiar comenzó a desarmarse.

La adaptación no fue buena para los hermanos, ya que María Sol no logró acomodarse al colegio y los mayores extrañaban desesperadamente su vida en Rosario.

Celia regresó a Argentina con Rodrigo, Matías y María Sol para devolverles su estabilidad. Por el otro, Jorge Messi se quedó solo en Barcelona acompañando a su hijo futbolista.

A pesar de la distancia, la familia siguió unida para cumplir los sueños de todos los integrantes. Lionel Messi rápidamente triunfaría en el fútbol y nunca se olvidó del esfuerzo de sus padres.

En la actualidad, Celia y Jorge llevan más de 45 años juntos, y superaron las distancias con llamadas y un mismo sueño para cumplir mientras le dan pelea a un momento coomplicado.