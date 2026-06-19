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19 de junio de 2026
Buena onda.

Jorge Messi rompió el silencio con Ángel de Brito: "Qué quilombo que armé"

Celia Cuccittini reveló en LAM el comentario de Jorge Messi al ver el revuelo internacional que se armó luego de la fake news de Flor Peña.

Jorge Messi y su esposa Celia.&nbsp;

Jorge Messi y su esposa Celia. 

En pocas palabras

  • Reacción de Jorge Messi: El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, internado y siguiendo el revuelo por una fake news, reaccionó con humor diciendo "Qué quilombo que armé", según reveló Ángel de Brito en LAM.
  • Contexto de la noticia: La frase surgió tras una fake news difundida por Flor Peña en Luzu TV, que generó un revuelo mediático internacional.
  • Estado de salud: Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, confirmó a Ángel de Brito que Jorge se encuentra estable y que ambos miran LAM desde la clínica.
Resumen generado por Thinkindot AI

En LAM, en América TV, Ángel de Brito reveló que se encontraba en plena comunicación con Celia Cuccittini, la mamá del capitán de la Selección Argentina.

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"Estoy hablando con Celia Messi que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible", relató el periodista.

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Más allá de la indignación inicial por la liviandad con la que se manejó la información, Ángel de Brito llevó total tranquilidad a la audiencia al confirmar que Jorge se encuentra estable y siguiendo de cerca la cobertura televisiva desde su lugar de internación.

"Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge", contó el conductor de LAM. Y sorprendió al revelar la pícara frase del padre de Lionel Messi: "Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'".

Jorge Messi
Jorge Messi sigue internado.

Jorge Messi sigue internado.

"Siempre mira LAM conmigo", le confió Celia a Ángel de Brito mediante los mensajes, dejando en claro que el programa les sirve de compañía durante el proceso de recuperación en el centro de salud. "Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota", reflexionó el periodista sobre el final del bloque.

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