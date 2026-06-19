Jorge Messi rompió el silencio con Ángel de Brito: "Qué quilombo que armé"

El revuelo mediático generado por la fake news de Flor Peña en vivo en Luzu TV en torno a Jorge Messi sumó una inesperada reacción desde la propia intimidad familiar, con una frase sorprendente del protagonista involuntario de esta historia.

En LAM, en América TV, Ángel de Brito reveló que se encontraba en plena comunicación con Celia Cuccittini, la mamá del capitán de la Selección Argentina.

"Estoy hablando con Celia Messi que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible", relató el periodista.

La buena onda de Jorge Messi en plena internación

Más allá de la indignación inicial por la liviandad con la que se manejó la información, Ángel de Brito llevó total tranquilidad a la audiencia al confirmar que Jorge se encuentra estable y siguiendo de cerca la cobertura televisiva desde su lugar de internación.

"Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge", contó el conductor de LAM. Y sorprendió al revelar la pícara frase del padre de Lionel Messi: "Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'".

Jorge Messi Jorge Messi sigue internado.

"Siempre mira LAM conmigo", le confió Celia a Ángel de Brito mediante los mensajes, dejando en claro que el programa les sirve de compañía durante el proceso de recuperación en el centro de salud. "Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota", reflexionó el periodista sobre el final del bloque.