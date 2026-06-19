Flor Peña responsabilizó a Luzu TV de la fake news sobre Jorge Messi

Flor Peña habló con SQP , en América TV, y no pudo contener las lágrimas al pedir disculpas por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi en Luzu TV. Dijo que le mandó un mensaje a Celia Cuccittini y habló del rol de la producción.

"Estoy muy triste. Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón, nunca pensé que me iba a pasar algo así, yo estaba en vivo. Mi productora me dio la noticia y les juro por mis hijos que pensé que como estábamos boludeando, y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije”, dijo en diálogo con Yanina Latorre.

Y siguió: “Cometí un error, me confundí, ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas, nunca jamás quise lastimar a nadie. No soy de esas, ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer".

Yanina Latorre le preguntó sin vueltas sobre lo ocurrido: "¿Por qué lo contás cuando te lo dicen? Porque lo dijiste de una manera un poco liviana".

"Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso, creí eso, por eso lo dije, creí que todos estaban hablando de eso y yo estaba boludeando y por eso salí a decirlo así, como creyendo que ya todo el mundo estaba hablando de eso, yo no trabajo con teléfono, ni trabajo con compu, fue eso chicos, no hay mucho más para decir", respondió.

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El mensaje de Flor Peña a Celia Messi

En medio de su descargo, la actriz reveló que intentó comunicarse con la mamá de Lionel Messi: "Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme, solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más".

Entonces Yanina Latorre le consultó si había recibido respuesta y Flor Peña, con evidente tristeza y entre lágrimas, admitió que no. "Igual, no espero que me responda. Solamente quería aclararle cómo fueron las cosas, para que lo sepa de mí", dijo.

florencia peña

El rol de producción de Luzu TV

La entrevista continuó con un cruce sobre la responsabilidad de la producción de Luzu TV. "¿Vos le echás la culpa a la producción?", le preguntó Yanina. Peña contestó: "Bueno, si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice: 'Está pasando esto'. Bueno sí, claro, sí. Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara".

Yanina Latorre quiso saber si estaba de acuerdo con el manejo de Luzu TV tras el escándalo. Flor Peña fue tajante: "No, no voy a opinar de eso". Y agregó: "Yo trabajo con la gente que ellos pusieron y entiendo que hay que hacerse cargo".

La conductora de América TV remató: "Claro, la producción no la elegiste vos, te la puso Luzu". Flor Peña confirmó: "Sí, sí, me la puso Luzu".