Qué fue lo que más le dolió a Jorge Messi tras la fake news

La polémica por fake news sobre la muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones y polémicas. Mientras Flor Peña y Nico Occhiato pidieron en Luzu TV, Pía Shaw reveló un dato inesperado sobre cómo atravesó la familia este delicado episodio
Luego de la polémica que se generó con la fake news de Flor Peña en Luzu TV, se conoció que fue lo que más golpeó a Jorge Messi y su familia.
La polémica por fake news sobre la muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones y polémicas. Mientras Flor Peña y Nico Occhiato pidieron en Luzu TV, Pía Shaw reveló un dato inesperado sobre cómo atravesó la familia este delicado episodio
En ese contexto, Pía Shaw contó en el programa de Georgina Barbarossa que mantuvo contacto con el entorno más cercano de la familia de Lionel Messi durante toda la tarde del jueves y reveló qué fue lo que realmente más afectó a Jorge Messi.
“Eduardo Feinmann fue quien abrió la puerta porque Messi no fue”, explicó la periodista al recordar la información que trascendió meses atrás sobre el estado de salud del empresario.
Luego, aseguró que esa exposición mediática le provocó mucho más dolor que la fake news sobre su muerte. “Yo quiero decirte que lo que dijo Eduardo le dolió mucho más a Jorge Messi que lo que pasó ayer”, afirmó.
Según detalló Pía Shaw, la difusión pública de cuestiones vinculadas a su salud tuvo un fuerte impacto emocional en el papá del capitán de la Selección Argentina. “No sabés lo triste que lo puso que se sepa”, sostuvo.
Además, la periodista explicó que la familia adoptó una postura comprensiva frente al grave error de Flor Peña. “La familia tiene más templanza o corazón, como lo quieras llamar, con Florencia Peña”, señaló. Sin embargo, aclaró que hubo un aspecto que sí generó malestar: “Lo que sí molestó fue el tono”.
“Yo me la pasé hablando con Celia toda la tarde sobre la situación y sobre que se equivocó”, comentó en referencia a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi.