Qué fue lo que más le dolió a Jorge Messi tras la fake news

La polémica por fake news sobre la muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones y polémicas. Mientras Flor Peña y Nico Occhiato pidieron en Luzu TV, Pía Shaw reveló un dato inesperado sobre cómo atravesó la familia este delicado episodio

En ese contexto, Pía Shaw contó en el programa de Georgina Barbarossa que mantuvo contacto con el entorno más cercano de la familia de Lionel Messi durante toda la tarde del jueves y reveló qué fue lo que realmente más afectó a Jorge Messi.

Qué le dijo. La esposa de Jorge Messi, a Flor Peña tras la fake news: "Espero que..."

Hace minutos, Pia Shaw (amiga de Celia Ciccutini) contó en #ALaBarbarossa que a Jorge Messi le dolió más lo que hizo Eduardo Feinmann de hablar de su enfermedad que lo que pasó con Florencia Peña, con quién ya hablaron y quedó todo entendido. https://t.co/yIR66k9xmX pic.twitter.com/WpiIUeO8Zq

“Eduardo Feinmann fue quien abrió la puerta porque Messi no fue”, explicó la periodista al recordar la información que trascendió meses atrás sobre el estado de salud del empresario.

Luego, aseguró que esa exposición mediática le provocó mucho más dolor que la fake news sobre su muerte. “Yo quiero decirte que lo que dijo Eduardo le dolió mucho más a Jorge Messi que lo que pasó ayer”, afirmó.

Según detalló Pía Shaw, la difusión pública de cuestiones vinculadas a su salud tuvo un fuerte impacto emocional en el papá del capitán de la Selección Argentina. “No sabés lo triste que lo puso que se sepa”, sostuvo.

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La postura de la familia ante Flor Peña

Además, la periodista explicó que la familia adoptó una postura comprensiva frente al grave error de Flor Peña. “La familia tiene más templanza o corazón, como lo quieras llamar, con Florencia Peña”, señaló. Sin embargo, aclaró que hubo un aspecto que sí generó malestar: “Lo que sí molestó fue el tono”.

“Yo me la pasé hablando con Celia toda la tarde sobre la situación y sobre que se equivocó”, comentó en referencia a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi.