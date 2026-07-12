Por qué esta todo mal entre Ángel de Brito y Juana Viale

Ángel de Brito contó en su programa del canal de streaming Bondi Live por qué finalmente rechazó la invitación para participar tanto del programa de Mirtha Legrand como del de Juana Viale, ambos de El Trece, y reveló datos poco conocidos.

Todo comenzó cuando Mariana Brey le preguntó en vivo por qué no había asistido al programa de Mirtha Legrand, donde tenía pautada una participación. “Le pido disculpas a Chiquita Legrand, la amo, es la número uno”, dijo Ángel de Brito en su programa.

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Fue entonces cuando uno de los productores del ciclo dio detalles del conflicto: “Hace muchos días Eli, que es nuestra productora de invitados de Bondi, estuvo invitando a Juana Viale. Queríamos tenerla y le contestó de una manera bastante soberbia y prepotente”.

¿JUANA VIALE SOBERBIA? EL MOTIVO POR EL QUE ÁNGEL NO FUE A LO DE MIRTHA Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @angeldebritook @marianabrey @labarbyok @laromiscalora pic.twitter.com/HkiSCP8MO3

Luego de escuchar la explicación, el periodista que celebró sus 50 años profundizó en los motivos de su decisión: “Me habían invitado para los dos programas, el de Mirtha y el de Juana. En persona les dije que sí a la producción, porque fue en el Martín Fierro”.

Ángel de Brito y su firme postura

Además, Ángel de Brito explicó que inicialmente no tenía pensado asistir, pero cambió de opinión por un pedido especial de la producción: “Yo venía diciendo que no y la productora me pidió: ‘Vení a lo de Mirtha y después a lo de Juana dentro de dos o tres meses’”.

Sin embargo, todo cambió cuando se enteró del trato que habría recibido una integrante de su staff: “Después tuvimos este episodio con nuestra productora y si Juana destrata a una persona que trabaja conmigo, que amablemente la está invitando…”.

Angel de Brito, sin vueltas.

Luego fue todavía más contundente al referirse a la actitud que, según él, tuvo la conductora de El Trece que hace poco se separó de Yago Lange.

“Le podría haber dicho ‘no quiero ir, no hago notas’, pero tuvo respuestas de mier… como las que tiene Juanita, con la que yo no tengo problema nunca”, sentenció.