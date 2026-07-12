lunes 13 de julio de 2026
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12 de julio de 2026
Arrestados.

Persecución, choque y detención: atrapan a dos jóvenes de Lomas de Zamora tras esquivar un control

Iban en una moto sin casco. La Policía los persiguió hasta que protagonizaron un fuerte choque contra un patrullero. Uno de ellos tenía antecedentes.

La moto incautada los jóvenes detenidos.

La moto incautada los jóvenes detenidos.

Dos jóvenes de Lomas de Zamora fueron detenidos tras una intensa persecución, luego de que evadieran un control policial en la Ciudad de Buenos Aires. Circulaban en una moto robada y protagonizaron un fuerte choque contra un patrullero. Uno de ellos tenía antecedentes.

Todo empezó cuando el personal del sistema de monitoreo detectó a dos jóvenes sin casco a bordo de una moto Bajaj Rouser 200. Iban por la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en dirección al Riachuelo.

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Efectivos de la Policía de la Ciudad les ordenaron detenerse, pero los motociclistas no hicieron caso y aceleraron. De esa manera comenzó una intensa persecución que se extendió por varios kilómetros.

En el recorrido por la General Paz, los sospechosos intentaron esquivar el cerco policial, pero por una mala maniobra terminaron chocando contra un patrullero. Impactaron violentamente contra el paragolpes delantero y contra la puerta del conductor.

Dos sospechosos de Lomas de Zamora

Uno de los detenidos tras la perseución y el choque.

Uno de los detenidos tras la perseución y el choque.

Tras el fuerte choque, los policías redujeron de inmediato a los dos jóvenes. Ambos tenían domicilio registrado en Lomas de Zamora. Uno de ellos era menor de edad y tenía antecedentes: con sólo 17 años, poseía cuatro causas por robo en Capital Federal.

Como si fuera poco, todo parecía indicar que la moto era robada, ya que no tenía la llave de ignición y el tambor de arranque estaba dañado. El rodado fue secuestrado para ser peritado.

Ambos jóvenes quedaron imputados por “encubrimiento automotor” y fueron detenidos. Quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°7.

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