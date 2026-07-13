Lo buscaban por abuso sexual en Lomas de Zamora y lo encontraron a 170 kilómetros, pero quedó libre

El prófugo fue detenido por la Policía de Capitán Sarmiento.

Un hombre que tenía pedido de captura por un caso de abuso sexual en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía en la ciudad de Capitán Sarmiento , en el norte de la provincia de Buenos Aires . Horas después, la Justicia ordenó dejarlo en libertad.

El sujeto, mayor de edad, había sido denunciado en los Tribunales de Lomas. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente. Efectivos policiales lograron encontrarlo a casi 170 kilómetros de la Zona Sur del Conurbano.

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Según informaron fuentes policiales a La Unión , la detención se produjo días atrás en durante un operativo realizado en el cruce de Avenida de Mayo y Domingo Fidel Sarmiento , en la pequeña localidad bonaerense.

Efectivos de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal detuvieron al prófugo, mayor de edad, y comprobaron la grave denuncia en su contra. El sistema informático mostró el pedido de captura activo por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y “abuso sexual gravemente ultrajante” .

El sujeto era requerido por la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, según precisaron las fuentes. Tras la detención, fue llevado a la comisaría local.

Tras la intervención del magistrado interventor, se ordenó certificar el domicilio del detenido e interrogarlo en la primera audiencia. Pese a los graves delitos que le imputaban, el juez ordenó dejarlo en libertad.