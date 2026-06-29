Antes de que asuma, Kicillof le reclamó a Diego Santilli que salde la deuda de Nación con Provincia

Diego Santilli asume este martes como jefe de Gabinete de Javier Milei.

El gobernador Axel Kicillof, a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya le reclamó hoy a Diego Santilli, quien todavía no juró como nuevo jefe de Gabinete, que salde la deuda que la Provincia le reclama el Gobierno nacional desde la llegada del presidente Javier Milei.

En la habitual conferencia de prensa que brinda Bianco cada lunes en la Casa de Gobierno bonaerense, leyó públicamente una carta en la que le recordaba a Santilli que la provincia “se ha visto afectada por el recorte de fondos nacionales, la eliminación de legítimas y necesarias transferencias no automáticas establecidas por leyes y convenios entre ambos Gobiernos” y por el “abandono” de toda obra pública financiada y/o ejecutada por Nación en territorio bonaerense.

“Al sumar todas las partidas y acciones de Gobierno que dejaron de ejecutarse en nuestra provincia, la deuda del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires asciende hoy a los $17,8 billones. Si a eso sumamos los recursos de origen nacional y provincial, que dejaron de llegar a nuestra provincia como consecuencia de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, el desfinanciamiento total generado por el presidente Milei alcanza los $26,7 billones”, detalló el funcionario.

Axel Kicillof pidió una reunión para "repasar necesidades" Asimismo, le solicitó una futura reunión con funcionarios de la provincia de Buenos Aires “con motivo de repasar las necesidades” que mantiene el distrito y establecer “un plan de trabajo conjunto con el Gobierno nacional”.

Por último, le recordó que, desde la llegada de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) se vieron afectados “por el recorte de fondos nacionales, la eliminación de legítimas y necesarias transferencias no automáticas establecidas por leyes y convenios de ambos gobiernos”, resaltó Bianco. Para finalizar, indicó que espera “una pronta respuesta” y subrayó que, apenas efectúe su jura como jefe de Gabinete de ministros de la Nación, “y se encuentre efectivamente en funciones”, le enviará la misma nota por los canales formales correspondientes.

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