No descartan que la prófuga del caso Merlín Díaz se haya fugado del país

La investigación por la estafa que tuvo como víctima a Merlín Díaz atraviesa un momento de incertidumbre luego de que la principal acusada, señalada como integrante clave de la banda de gitanas involucradas en el caso, continúe prófuga de la Justicia .

En diálogo con La Unión , Alejaxander Díaz , hermano de la víctima, contó que ya fueron notificados de que quedó sin efecto el acuerdo judicial que contemplaba el arresto domiciliario para la mujer a cambio de su entrega voluntaria.

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Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia de la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida tras perder sus ahorros no descarta que haya abandonado el país, aunque aclara que se trata de una sospecha y no de una información confirmada.

Por el momento, esa hipótesis no fue confirmada por la investigación. De manera oficial, tampoco se habría solicitado una captura internacional de la acusada, cuya búsqueda continúa dentro del territorio nacional.

Gitanas-Estafa La joven se quitó la vida tras ser víctima de un "cuento del tío".

Como nunca se presentó ante la Justicia, el fiscal de la UFI 17 de Lomas de Zamora, Ignacio Torrigino, resolvió revocar la conciliación que había sido aceptada previamente por la familia de Merlín.

La estafa mortal

La investigación está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora y busca determinar las responsabilidades dentro de una maniobra realizada bajo la modalidad de “cuento del tío”.

Según la reconstrucción judicial, Merlín Díaz fue convencida de entregar sus ahorros luego de que las acusadas le aseguraran que el dinero estaba “maldito” y debía ser sometido a una supuesta “limpieza espiritual”.

La víctima, de 30 años, tenía una peluquería ubicada en Capitán Giachino y Olimpo, en Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado comenzó el contacto con las acusadas y, días después, terminó entregando cerca de 14 millones de pesos en efectivo.

Pese a las advertencias de su entorno, la mujer cayó en el engaño. Tiempo después, atravesada por el impacto emocional de haber perdido todos sus ahorros, se quitó la vida.