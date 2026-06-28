La pastelera de Temperley que creó la caja de alfajores mundialista en homenaje a la Selección Argentina

Cada alfajor cuenta con una medalla en alusión a los logros obtenidos por los campeones del mundo.

La Selección Argentina que está en plena competencia del Mundial 2026 inspiró a la pastelera de Temperley , Carina Chirino para crear una línea nueva de alfajores en la que homenajea a las tres estrellas ya obtenidas y al capitán, Lionel Messi .

Mencantó es el emprendimiento que tiene la profesional y con el que se llevó el premio al mejor alfajor artesanal del país en 2025. Por eso, en este mes del Mundial decidió lanzar junto a su grupo de trabajo, una caja de alfajores mundialista y otra en homenaje a Messi.

"Tenemos tres clases de alfajores en la caja mundialista: Delirio, Clásico y Nikito", contó la pastelera que cuenta con un taller en Temperley que es el lugar donde se cranea cada nuevo desafío y este no fue la excepción porque Chirino pensó en la historia guardada detrás de esta golosina bien argentina.

Carina pensó en cada detalle para incluir en la "caja mundialista". Delirio es la creación de la pastelera que más satisfacciones le trajo porque fue con el que obtuvo el primer puesto como el mejor alfajor artesanal del país.

"Delirio es nuestro campeón y por eso forma parte de la colección de alfajores mundialista. Trae un transfer con el número 10 en alusión al capitán y tiene una copa del mundo que representa lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022", explicó.

La versión de alfajor clásico representa a los mundiales ganados en el '78 y el '86. "Son nuestros gustos clásicos de dulce de leche y chocolate, pero le incorporamos las dos estrellas porque fueron las que nos acompañaron durante muchos años y además tiene una medallita del sol de mayo con una pelotita adentro que dice vamos argentina con los papelitos que son tan representativos de aquellas épocas", detalló.

aa8b6bf8-1930-4d74-9436-17d943aa82d2 El homenaje a los mundiales del 78 y 86, infaltables.

Por último, el alfajor Nikito representa al goleador del equipo, al 9, según contó la creadora: "Este es muy especial porque guarda un relleno de cremoso de chocolate blanco y un centro de salsa de marroc. También tiene la medalla, la pelota y las tres estrellas porque al ser goleador cumple con las tres estrellas".

Todos los detalles de estos alfajores son importante no sólo por el sabor que es artesanal, sino también por lo que representa sobre la historia de los mundiales.

El homenaje al capitán Lionel Messi

Si bien la caja mundialista está pensada en cada detalle hasta el envoltorio y una caja con detalles únicos, Carina expresó que no podía dejar esta opción sola sin hacerle un homenaje al capitán, Lionel Messi.

Así fue que comenzó a idear la caja especial para el 10 de la Selección Argentina que cuenta con tres alfajores clásicos y tres Delirio y lo más innovador es que cada uno de esos alfajores representa las seis camiseras que uno Messi en cada Mundial en el que partició comenzando por la del 2006 cuando llevaba el número 19 en su casaca.

Frases como "el hombre que nos hizo creer" y una tarjeta que dice "tu historia es parte de la nuestra", es parte de la caja homenaje que es la más reciente que sacó @mencantoestiloysabor

"Todo lo que hacemos es para los fanáticos de la golosina favorita de los argentinos para que en este mes de mundial puedan disfrutar de los sabores y de la pasión futbolera", concluyó la pastelera orgullosa de llevar novedades a su público.

Para saber más, consultar o hacer encargos hay que entrar al Instagram ya que hacen entregas a todo el país y también se pueden retirar los pedidos en el taller ubicado en Temperley, previa coordinación con el equipo de Carina.

Mirá el video del día del cumpleaños de Lionel Messi