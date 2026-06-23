Los goles de Lionel Messi que baten récords en los Mundiales

Lionel Messi volvió a ser la gran figura de la Selección Argentina en el partido frente a Austria que le otorgó al equipo de Lionel Scaloni el pase a los 16avos. de final del Mundial 2026 . La Albiceleste jugará esa instancia el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium, de Miami, con rival a confirmar.

Con sus dos goles de este lunes, el crack del Inter Miami es el máximo goleador de la competencia con cinco y de la historia de los Mundiales con 18. Pero, en esta materia, podrá pulverizar otros récords con la selección en la medida de ir superando fases.

Declaraciones. El partido soñado de Lionel Messi: llegó al récord de Klose y anotó su primer hat-trick en Mundiales

Arrancó con todo. Lionel Messi se floreó y la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026

La Pulga se convirtió en el quinto futbolista en la historia de las Copas del Mundo que anota seis goles consecutivos de un mismo equipo en esta competición.

El capitán de la Scaloneta arrancó esta marca en Qatar 2022 ante Australia (1) y siguió ante Países Bajos (1), Croacia (1) y Francia (2) y la continuó en Estados Unidos, México y Canadá 2026 contra Argelia (3) y Austria (2).

Antes que el rosarino, el ecuatoriano Enner Valencia había encendido las alarmas al convertirle a Países Bajos y llegar a los seis goles consecutivos en la historia de los Mundiales, entre sus actuaciones en Brasil 2014 y el comienzo de Qatar 2022.

El delantero de la Tri marcó por duplicado ante Qatar y prolongó su estadística ante los neerlandeses para afirmar una marca asombrosa de seis tantos en cinco partidos. Previamente, en 2014, anotó ante Suiza, seguido de otros dos contra Honduras.

Los antecesores a Lionel Messi

Hubo otros tres goleadores que lograron seis alegrías consecutivas para su selección sin que ningún compatriota se interpusiera en el camino.

Gol de Messi a Francia en Qatar Gol a Francia en la final de Qatar 2022.

El primero fue Eusebio, en Inglaterra 1966, para Portugal: dos a Brasil (fase de grupos) y cuatro a Corea del Norte (cuartos de final). El segundo fue Paolo Rossi, en España 1982, para Italia: Brasil (3), Polonia (2) y Alemania (1). Y el tercero fue Oleg Salenko, en Italia 1990, para Rusia: Suecia (1) y Camerún (5).

Dejó atrás a otros dos goleadores

Además, Lionel Messi alcanzó la línea de los únicos dos delanteros que encadenaron seis partidos seguidos con festejos en Mundiales: Just Fontaine y Jairzinho.

El francés, en Suecia 1958, marcó un triplete ante Paraguay, un doblete contra Yugoslavia y uno contra Escocia. En cuartos le metió dos a Irlanda del Norte; uno ante Brasil en semifinales y cuatro contra Alemania Occidental por el tercer puesto.

Just Fontaine Just Fontaine hizo 13 goles en Suecia 1958.

Fontaine, que falleció el 1º de marzo de 2023 a los 89 años, ostenta el récord de 13 goles en un mismo Mundial (Suecia 1958). ¿Será el próximo objetivo de Messi?

En México 1970, el brasilero le marcó dos a Checoslovaquia, uno a Inglaterra y otro a Rumania. En cuartos de final le metió uno a Perú, otro a Uruguay en semifinales y el restante a Italia, en la final.

Marcas alcanzadas en el Mundial 2026

Récord de goles: 18.

Más partidos disputados: 28.

Más partidos ganados: 18.

Más minutos disputados: 2.489.