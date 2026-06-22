lunes 22 de junio de 2026
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22 de junio de 2026
Argentina 2 - 0 Austria.

Lionel Messi: "Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos..."

Lionel Messi tuvo otro partido para agigantar su leyenda y aseguró que está disfrutando y que la Selección Argentina va por más en el Mundial.

Otro show de Lionel Messi para la victoria de la Argentina sobre Austria.&nbsp;

Otro show de Lionel Messi para la victoria de la Argentina sobre Austria. 

Otro show de Lionel Messi para la victoria de la Argentina sobre Austria.&nbsp;

Otro show de Lionel Messi para la victoria de la Argentina sobre Austria. 

El futbolista Lionel Messi se mostró “muy feliz” por el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria por 2 a 0 al que calificó como es “importantísimo”, a la vez que dijo que está “disfrutando de este momento” y que, si bien el equipo ya le dio “varias alegrías a la gente”, intentará “darle más”.

“Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista argentino en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.

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Además, Lionel Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.

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Asimismo, añadió: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación.

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y añadió: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”

El capitán de la Selección argentina, erró un penal a los 7 minutos del primer tiempo, pero a los 37, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el quinto minuto de descuento marcó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.

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