Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Messi alcanzó los 18 goles y superó a Klose, que tenía 16.

El astro rosarino Lionel Messi rompió un histórico récord en mundiales al alcanzar los 18 tantos tras el doblete convertido ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 y tras el hat-trick en la goleada 3-0 sobre Argelia. Se convirtió así en el máximo anotador en la historia de los Mundiales por encima del alemán Miroslav Klose, con 16.

La primera anotación de Messi en un Mundial se dio en Alemania 2006, cuando convirtió un tanto en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro.

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Tuvieron que pasar otros ocho años para que volviera a anotar en la competición. Fue en Brasil 2014, donde se destacó con cuatro tantos (todos ellos en la fase de grupos, frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria por duplicado).

En Rusia 2018 el rosarino solo pudo convertirle a Nigeria, en el último partido de la fase de grupos. Cuando parecía que Messi iba a terminar muy lejos de entrar entre los máximos goleadores en Mundiales, llegó su impresionante actuación en Qatar 2022 para revertir la situación.

2026_06_260622048-scaled Messi alcanzó los 18 goles y superó a Klose, que tenía 16.

La “Pulga” hizo siete goles en aquella edición, dos en la fase de grupos y cinco en las instancias de eliminación directa, y fue clave para guiar a la Selección argentina hacia el tan ansiado título. Finalmente, en este Mundial 2026 brilló con tres goles frente a Argelia, para llegar a los 16 y dos más ante Austria para superar ampliamente la línea de Klose.

Coincidencia de fechas para el récord de Lionel Messi

Cada 22 de junio se celebra el Día del Futbolista Argentino en homenaje a los dos históricos goles de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, incluido el recordado “Gol del Siglo”, considerado por muchos como la mejor conquista de todos los tiempos.

Hasta este domingo, el único antecedente de Messi jugando un 22 de junio se remontaba al Mundial de Sudáfrica 2010. Aquella tarde, la Selección argentina derrotó 2-0 a Grecia en el cierre de la fase de grupos, con una destacada actuación del rosarino, aunque sin poder convertir.

Sin embargo, 16 años después, el capitán albiceleste finalmente logró saldar esa deuda estadística. El gol llegó en un contexto ideal, con Argentina buscando asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Máximo goleador histórico de la Selección argentina, campeón del mundo, ganador de múltiples Balones de Oro y dueño de decenas de registros internacionales, Messi encontró ahora un nuevo dato para agregar a su legado: en el día más emblemático para el fútbol argentino, el heredero futbolístico de Maradona marcó un gol un 22 de junio.

El futbolista con más partidos disputados

Además, el capitán argentino amplió otro récord que ya le pertenecía: el de mayor cantidad de partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Con su presencia ante Austria alcanzó los 28 encuentros en Copas del Mundo, una cifra inédita que refleja su extraordinaria vigencia desde Alemania 2006 hasta la actualidad, atravesando seis ediciones del torneo.

Los goles de Messi en Mundiales:

-Alemania 2006:

Serbia y Montenegro (1)

-Brasil 2014:

Bosnia y Herzegovina (1)

Irán (1)

Nigeria (2)

-Rusia 2018:

Nigeria (1)

-Qatar 2022:

Arabia Saudita (1)

México (1)

Australia (1)

Países Bajos (1)

Croacia (1)

Francia (2)

-Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Argelia (3)

Austria (2)