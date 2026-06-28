Madonna contó por qué se cayó el proyecto de su película biográfica

Hace años se daba a conocer que Universal estaba preparando una película biográfica sobre Madonna escrita y dirigida por ella misma. Ahora, la cantante explicó por qué se cayó el proyecto debido a que tuvo un "desacuerdo" con el estudio porque quería más presupuesto.

"Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida. Trabajé en el guion durante dos años y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos elaborando el presupuesto y haciendo el casting", dijo Madonna en una entrevista concedida a Interview.

En mayo de 2025, Julia Garner, que iba a ser la encargada de dar vida a Madonna en la película biográfica , confirmaba que el proyecto seguía adelante.

"Tuvimos un desacuerdo, Universal y yo, sobre el presupuesto, porque yo necesitaba... He tenido una vida extraordinaria. He vivido a lo grande, así que necesitaba un gran presupuesto", afirmó.

Las confesiones de Madonna. Las confesiones de Madonna.

A lo largo de los años, también se incorporaron al proyecto de la película las guionistas Diablo Cody y Erin Cressida. "Encontré una forma de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea de... No sé", recordó Madonna, asegurando que en Universal "no conseguían entenderlo".

"Quizá simplemente no creían en mí. Una de sus primeras reacciones fue: 'No creemos que te quedes en Serbia más de cuatro días"' Y yo les dije: '¿Leyeron el guión?' Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy allí de vacaciones", aseguró.

"En fin, me quedé en un limbo cuando todo eso se vino abajo, y entonces Netflix se puso en contacto conmigo para hacer una serie. Ese fue otro proceso largo, porque no podía usar el guión que tenía con Universal a menos que se lo comprara a un precio desorbitado, a pesar de que lo había escrito yo. No hagan preguntas", sentenció.