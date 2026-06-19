Lucas Angelini, convencido: "Queremos llevar a Temperley a Primera"

El presente de Temperley en la Primera Nacional invita a la ilusión, y gran parte de ese optimismo radica en el fuerte arraigo que demuestra el plantel. Así quedó en evidencia tras la visita de Lucas Angelini al programa de streaming Locos por Temperley , donde repasó el gran momento futbolístico del Gasolero.

En una charla a corazón abierto y cargada de emoción, el defensor surgido de las inferiores del club destacó el planteo táctico que el director técnico Nicolás Domingo parece haber consolidado en las últimas fechas. "El equipo se va encontrando y eso nos da mucha confianza en el día a día", valoró el futbolista.

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Para el defensor, la clave para sostener la ilusión del ascenso de acá al final del campeonato radica en la fortaleza mental del grupo: "Hay que mantener la calma y trabajar los partidos con tranquilidad", remarcó, insistiendo en la importancia de la templanza grupal para no perder el rumbo en una categoría tan destructiva y pareja como la Primera Nacional.

Angelini hizo hincapié en el compromiso colectivo como motor fundamental para sostenerse en la pelea de los puestos de vanguardia.

"Nosotros tenemos en mente que queremos llevar a Temperley a Primera haciendo un buen torneo. Hablamos con los hinchas, ellos saben que acá hay mucho sentido de pertenencia y vamos a pelear por eso", reconoció el lateral izquierdo.

Sobre el trayecto de la categoría, Lucas Angelini confía en la unión de hinchas, cuerpo técnico y dirigentes para facilitar el objetivo, independientemente de los resultados.

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Temperley enfocado en lo que viene

Más allá de sus deseos a largo plazo, el futbolista también se tomó el tiempo para analizar la actualidad del equipo conducido tácticamente, que viene de cosechar buenas sensaciones tras el lucido triunfo ante Güemes de Santiago del Estero. Angelini respaldó el planteo estratégico del cuerpo técnico y destacó la versatilidad defensiva: "Ya arrancar con una línea de 5 es distinto", explicó sobre la solidez que muestra el fondo.

Con el chip de la regularidad encendido, la solidez defensiva como bandera y el sueño intacto de Lucas Angelini como bandera emocional, Temperley se planta de cara a lo que viene con una sola meta entre ceja y ceja: volver a ser de Primera. El próximo compromiso será este sábado desde las 16 ante San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger.