Temperley abrochó el primer refuerzo en el mercado de pases

Temperley metió primera. A días de abrir el mercado de pases , el Gasolero se movió rápido y abrochó el primer refuerzo para la segunda rueda de la Primera Nacional : se trata del extremo Alejandro Melo, de último paso por Estudiantes de Buenos Aires .

El atacante quedó libre del Pincha de Caseros hace un par de días y la dirigencia del Celeste no perdió el tiempo. Rápido, en una negociaciones que se cerró en un par de encuentros, firmó contrato y ya está a las órdenes del entrenador Nicolás Domingo .

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Melo rubricó un vínculo por 18 meses y por lo que le informaron a Diario La Unión , recién podrá jugar a partir del compromiso ante Tristán Suárez por la primera fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional.

Su llegada se da tras la salida de Gabriel Esparza, quien rescindió su vínculo en las últimas horas y se convirtió en la segunda baja del equipo de Temperley con miras al segundo semestre.

Los números de Alejandro Melo, el flamante refuerzo de Temperley

El extremo, formado en las inferiores de San Lorenzo y con una dilatada trayectoria en el ascenso, no pudo ratificar en Estudiantes de Buenos Aires los buenos números que logró en 2025 en Agropecuario, donde fue una de las figuras del equipo.

Melo-refuerzo-temperley El nuevo refuerzo de Temperley jugó 10 partidos en Estudiantes.

En lo que va del año, Melo disputó 10 partidos, pero en apenas tres fue titular, y no convirtió goles. Además, no fue convocado a los últimos tres encuentros del Pincha de Caseros.

En el Sojero de Carlos Casares, en cambio, sí había tenido una gran performance, que es lo que ilusiona en Temperley de cara a lo que viene: disputó 137 partidos, convirtió 19 goles y brindó 15 asistencias.