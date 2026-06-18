Las primeras decisiones de Temperley en el mercado de pases

Entonado por las últimas tres victorias, Temperley quiere ser animador en la segunda rueda de lña Primera Nacional y ya trabaja con la cabeza puesta en el mercado de pases para potenciar el equipo de Nicolás Domingo .

La dirigencia que preside el cineasta Alberto Lecchi no pierde el tiempo y ya tomó las primeras decisiones para lo que viene: rescindió los contratos del defensor Gian Nardelli , quien jugó muy poco en el semestre, y del extremo Gabriel Esparza .

Ambos futbolistas, de acuerdo a lo que le informaron a Diario La Unión , finalizaron sus contratos de común acuerdo con el club y no formarán parte del plantel del Gasolero en el segundo semestre.

Nardelli disputó seis partidos con la camiseta del Celeste y no convirtió goles. Fue titular en los primeros tres partidos, pero después perdió su lugar y desde la tercera fecha sólo jugó 20 minutos en el empate ante Nueva Chicago.

Esparza, por su parte, sumó minutos en 10 partidos durante el semestre, pero en apenas tres fue titular. El extremo nunca logró ganarse un lugar en el 11 inicial, tampoco convirtió goles, y su futuro continuará por otros horizontes. Según algunos medios, aparece en el radar de Quilmes.

De acuerdo a lo que le contaron a La Unión desde la dirigencia, podría haber alguna otra salida en este mercado de pases, aunque no confirmaron nombres ni posiciones.

¿Qué puestos busca reforzar Temperley?

Con la baja confirmada de Nardelli y Esparza, la dirigencia del Gasolero ya trabaja en la contratación de un marcador central y un extremo para reforzar el plantel para lo que resta de la temporada. Ya hay varios nombres en el radar, pero aún no hay negociaciones avanzadas.

Estas son las dos prioridades en la que trabaja la sub-comisión de fútbol por estas horas, pero también existe la posibilidad de sumar otro delantero para que compita con Facundo Krüger y Marcos Echeverría.