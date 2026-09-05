sábado 05 de septiembre de 2026
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5 de septiembre de 2026
Preocupación.

La salud de Mirtha Legrand: Nacho Viale contó por qué no grabó su programa

Mirtha Legrand debía grabar La Noche de Mirtha, pero una fuerte gripe se lo impidió. Nacho Viale llevó tranquilidad sobre su estado.

Nacho Viale explicó por qué Mirtha Legrand no grabó su programa de este sábado.&nbsp;

Nacho Viale explicó por qué Mirtha Legrand no grabó su programa de este sábado. 

Mirtha Legrand no pudo participar de la grabación de La Noche de Mirtha prevista para este viernes por una fuerte gripe y recomendación médica. Ante la preocupación por su estado, su nieto y productor, Nacho Viale, confirmó cómo se encuentra la conductora y explicó qué ocurrirá con el programa que se emitirá el sábado.

La información fue confirmada por Nacho Viale, quien habló con Intrusos y detalló que la conductora comenzó el día con síntomas de resfrío. “Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe”, expresó Viale.

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A pesar del cuadro, Paula Varela aportó tranquilidad al señalar que la diva se encontraba almorzando con Marcela Tinayre, aunque continuaba con un fuerte resfrío.

Qué dijo Nacho Viale sobre Mirtha Legrand y qué pasará con el programa

La ausencia de Mirtha Legrand no implicará la suspensión de la emisión prevista para este sábado 5 de septiembre por eltrece.

Nacho Viale confirmó que Juana Viale quedará al frente de la programación y realizará la grabación correspondiente. “El programa lo va a hacer Juana. Grabará un programa atrás de otro”, explicó el productor.

De esta manera, La Noche de Mirtha mantendrá su salida al aire pese a la baja de la conductora por su cuadro gripal.

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