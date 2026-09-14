El mensaje optimista de César Monasterio tras el empate de Los Andes ante San Miguel

Los Andes no pudo sostener la ventaja y terminó igualando frente a San Miguel. La paridad dejó un sabor agridulce en el cuerpo técnico milrayitas. Tras el encuentro, el director técnico César Monasterio analizó el rendimiento de sus dirigidos, remarcó el desgaste físico del plantel y se mostró optimista de cara al objetivo de clasificar al Reducido.

"Nos vamos con mucha bronca, lamentablemente no pudimos sostener el resultado y no pudimos convertir un gol más", inició el entrenador en conferencia de prensa. El DT rescató una leve mejoría en la etapa complementaria, aunque reconoció la falta de regularidad: "En el segundo tiempo se vio algo mejor, pero no pudimos mantenerlo".

Los Andes arrastra una seguidilla de encuentros sin lograr triunfos. El conjunto de Lomas de Zamora ya suma 9 partidos sin lograr la victoria y su último triunfo fue ante Ciudad Bolívar por 3 a 1 el 11 de julio en el Eduardo Gallardón.

César Monasterio no ocultó el impacto del ajustado calendario que afrontó el plantel en los últimos días como un factor determinante en la lucidez del juego. "Hay que tener en cuenta que jugamos tres partidos en una semana, no estuvimos del todo finos. Lo bueno es que el equipo lo va a buscar y hay que tener paciencia", explicó.

El entrenador también hizo hincapié en el poco tiempo que lleva al frente del grupo de trabajo para plasmar su idea futbolística. "Fuimos modificando algunas cosas, pero nos falta una semana entera para poder ver lo que nos gusta a nosotros. Tenemos que saber afrontar los momentos que vengan con tranquilidad y saber que, con pocos días de trabajo, el equipo fue mejorando", reflexionó.

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El compromiso del plantel y el rol de la gente de Los Andes

A pesar de la racha esquiva, el estratega respaldó el esfuerzo diario de los futbolistas y convocó a la unidad de todo el entorno de Lomas de Zamora. "Los chicos están comprometidos y trabajando duro para salir de este momento. Tenemos que estar todos juntos y necesitamos el aliento de la gente en este momento", enfatizó.

Haciendo un paralelismo con la paridad de la categoría, el entrenador le restó dramatismo a la actualidad del club: "En el Nacional B todos los equipos pasan por algún bache y hay que buscar salir de este momento lo más rápido posible. Hoy nos vamos con el sabor amargo de estar en ventaja y no sostenerlo; tenemos que defender mejor cuando nos ponemos en ventaja".

La ilusión del Reducido

Finalmente, César Monasterio bajó un mensaje de confianza respecto al futuro inmediato del equipo en el torneo, destacando la jerarquía individual para revertir la situación. "Sabemos que hay buena calidad de jugadores y eso nos ilusiona para poder clasificar al Reducido. Lo positivo es que, de lo que nos queda, todos están jugando por algo", concluyó.

"Estoy convencido de que nos vamos a meter en la pelea. Hay que trabajar varios aspectos para mejorar porque son pequeños los detalles que hasta ahora no nos dejaron lograr los tres puntos que se están negando", cerró con firmeza.

Los Andes suma 37 puntos en la Zona A de la Primera Nacional, se encuentra a dos unidades de Ciudad Bolívar, el último clasificado al Reducido hasta el momento y en la próxima fecha visitará a Colón de Santa Fe.