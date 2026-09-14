Lomas: invitan a un encuentro de lectura y juegos en una biblioteca

La jornada será este viernes de 15 a 17 en el Centro Cultural Piaggio de Lomas.

Los vecinos de Lomas con ganas de pasar una tarde distinta, pero de conexión con las historias y las emociones pueden sumarse a la iniciativa que organiza la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) junto a la Biblioteca "Élida Canestri de Eserequis" este viernes a las 15 en el Centro Cultural Piaggio .

La propuesta que es totalmente gratuita intenta reunir en el espacio ubicado en Monseñor Piaggio 653, Lomas a quienes quieran interactuar a través de actividades relacionadas con la lectura.

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Desde SADE, filial Lomas aseguraron que el evento de este viernes se basa a fortalecer y fomentar la lectura a través de distintas actividades. "La iniciativa apunta a que la biblioteca salga al encuentro de los lectores. La jornada que se desarrollará de 15 a 17 con entrada libre y gratuita viajará a través de las historias, el juego y las emociones", aseguraron.

"Habrá propuestas organizadas para todas las edades, con el objetivo que cada participante se atreva a pasar una tarde distinta", comentaron desde la sede local de SADE.

Respecto a la dinámica de la jornada, la escritora y miembro de SADE Lomas, Lidia Rissotto adelantó: "Se trata de compartir cuentos y poemas y de jugar con las palabras. Animarse a desafiar convenciones para que el texto literario se enriquezca con nuevas perspectivas.

La biblioteca que funciona en el Centro Cultural Piaggio es de SADE, filial Lomas.

La SADE Filial Lomas de Zamora está presidida actualmente por Alejandra Patané, diplomada en Teoría y Producción literaria que es quien incentiva a cada miembro a ser parte de este tipo de experiencias para acercar al vecino a la lectura.

Además, la biblioteca que funciona en el Centro Cultural Piaggio es de SADE, filial Lomas y por ese motivo es que el evento abierto al público se hará allí. "En este caso se abren las puertas de la biblio con, acceso libre y gratuito, para poder compartir un rato no solo con los libros de la biblio sino con el mundo de la creación literaria", advirtió la escritora lomense.