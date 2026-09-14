Por qué L-Gante se bajó de MasterChef Celebrity

A pesar de haber sido confirmado , L-Gante finalmente no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity . So nombre estaba entre los 24 famosos que iban a ser parte del reality culinario de Telefe que conduce Wanda Nara.

Según el sitio Primicias Ya , la presencia en el reality de L-Gante prácticamente por confirmada. Sin embargo, en los se produjeron diferencias que terminaron frustrando el acuerdo.

¿Qué onda? El polémico pedido de Wanda antes del estreno de MasterChef Celebrity

Los rumores comenzaron a correr cuando las imágenes de L-Gante comenzaron a desaparecer de las publicaciones de MasterChef Celebrity , tanto redes sociales y en todas las promociones.

Según circuló, finalmente no hubo acuerdo entre L-Gante y la producción de Telefe para cerrar las condiciones de su participación. Entre los puntos que generaron diferencias también apareció la cuestión económica. "No se llegó a un acuerdo con él y no va a ser parte de esta temporada", le dijeron desde prensa de Telefe al citado medio.

Además, fuentes del canal descartaron otras versiones que comenzaron a circular alrededor de la inesperada salida del músico, entre ellas una supuesta pelea con Wanda Nara.

De este modo, tendrán que buscar a otro famoso que cubra el lugar dejado por L-Gante antes del inicio de la competencia. El encuentro del cantante con Wanda Nara era uno de los atractivos, pero no podrá ser.