Por qué L-Gante se bajó de MasterChef Celebrity

A pesar de haber sido confirmado, L-Gante finalmente no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity. So nombre estaba entre los 24 famosos que iban a ser parte del reality culinario de Telefe que conduce Wanda Nara.
L-Gante iba a ser uno de los participantes de MasterChef Celebrity, en Telefe, pero se bajó antes de que comience la competencia conducida por Wanda Nara.
A pesar de haber sido confirmado, L-Gante finalmente no formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity. So nombre estaba entre los 24 famosos que iban a ser parte del reality culinario de Telefe que conduce Wanda Nara.
Según el sitio Primicias Ya, la presencia en el reality de L-Gante prácticamente por confirmada. Sin embargo, en los se produjeron diferencias que terminaron frustrando el acuerdo.
Los rumores comenzaron a correr cuando las imágenes de L-Gante comenzaron a desaparecer de las publicaciones de MasterChef Celebrity, tanto redes sociales y en todas las promociones.
Según circuló, finalmente no hubo acuerdo entre L-Gante y la producción de Telefe para cerrar las condiciones de su participación. Entre los puntos que generaron diferencias también apareció la cuestión económica. "No se llegó a un acuerdo con él y no va a ser parte de esta temporada", le dijeron desde prensa de Telefe al citado medio.
Además, fuentes del canal descartaron otras versiones que comenzaron a circular alrededor de la inesperada salida del músico, entre ellas una supuesta pelea con Wanda Nara.
De este modo, tendrán que buscar a otro famoso que cubra el lugar dejado por L-Gante antes del inicio de la competencia. El encuentro del cantante con Wanda Nara era uno de los atractivos, pero no podrá ser.