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14 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

Por qué L-Gante se bajó de MasterChef Celebrity

L-Gante iba a ser uno de los participantes de MasterChef Celebrity, en Telefe, pero se bajó antes de que comience la competencia conducida por Wanda Nara.

L-Gante no estará en MasterChef Celebrity.&nbsp;

L-Gante no estará en MasterChef Celebrity. 

Según el sitio Primicias Ya, la presencia en el reality de L-Gante prácticamente por confirmada. Sin embargo, en los se produjeron diferencias que terminaron frustrando el acuerdo.

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Por qué L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity

Según circuló, finalmente no hubo acuerdo entre L-Gante y la producción de Telefe para cerrar las condiciones de su participación. Entre los puntos que generaron diferencias también apareció la cuestión económica. "No se llegó a un acuerdo con él y no va a ser parte de esta temporada", le dijeron desde prensa de Telefe al citado medio.

Además, fuentes del canal descartaron otras versiones que comenzaron a circular alrededor de la inesperada salida del músico, entre ellas una supuesta pelea con Wanda Nara.

De este modo, tendrán que buscar a otro famoso que cubra el lugar dejado por L-Gante antes del inicio de la competencia. El encuentro del cantante con Wanda Nara era uno de los atractivos, pero no podrá ser.

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