Así comenzó el romance de Cecilia Roth y Gonzalo Heredia

Cecilia Roth no tiene reparos al hablar de su vida personal y recordó el romance que mantuvo con Gonzalo Heredia, cuando la actriz tenía 52 años y su colega acusaba 27, en su visita al programa de Moria Casán en El Trece.

Durante la entrevista, Cecilia Roth contó quién fue el actor del que se enamoró mientras compartían trabajo y rápidamente se develó que el nombre de Gonzalo Heredia.

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La actriz se animó a jugar al “Yo nunca” con Moria Casán , quien empezó directa y sin filtros con una frase sobre el pasado amoroso vinculado con su trabajo en la actuación.

“A ver, con toda la verdad, como buena leonina, solamente verdad, yo nunca me enamoré de un actor con el que trabajé”, dijo la conductora para introducir el tema.

Entonces, Cecilia Roth respondió: “Yo sí”. La siguiente pregunta era inevitable: “¿Se puede saber de quién?”, indagó Moria Casán entonces y la invitada no dudó: “Sí, se sabe, de Gonzalo Heredia me enamoré”.

Un romance que nació en Pol-ka

Cecilia Roth contó que el flechazo no se dio en una ficción compartida, sino en los pasillos de Pol-ka donde ambos trabajaban en diferentes proyectos artísticos en aquellos días.

“Gonzalo perdoname, pero estoy diciendo la verdad, fue un enamoraminto muy lindo. No trabajábamos juntos, pero estábamos en Pol-ka antiguo, cada uno en otro plató y fue como ah...”, señaló la actriz al recordar ese romance.

Tiempo después, Cecilia Roth volvió a referirse a aquel romance que había quedado en el recuerdo. Lejos de esquivar el tema, destacó que conserva “buenos recuerdos siempre, pienso que también hay que cambiar el chip de que el hombre solamente puede tener mujeres más jóvenes. Hace mucho que no lo veo, pero le tengo cariño, él es una persona hermosa”.