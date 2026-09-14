lunes 14 de septiembre de 2026
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14 de septiembre de 2026
Junto a Provincia.

Lomas de Zamora refuerza su infraestructura hídrica con una obra clave en Llavallol

El Municipio avanza con los trabajos para ampliar el sistema de desagües, mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones.

Las obras hídricas avanzan en distintos barrios de Lomas.

Las obras hídricas avanzan en distintos barrios de Lomas.

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En Llavallol avanza una obra de saneamiento hídrico sobre la calle Melber para ampliar el sistema de desagües, mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones durante las lluvias. Se trata de un proyecto fundamental para la calidad de vida de los vecinos que lleva adelante el Municipio de Lomas de Zamora junto a Provincia.

"Recorrimos la intervención integral que está ejecutando el Gobierno bonaerense por un pedido que surgió de la Mesa de Participación Ciudadana conformada por vecinos y vecinas de Llavallol, y que elevamos desde el Gobierno de la Comunidad. Es una obra clave que, a lo largo de 2 kilómetros y medio, abarca la colocación de 1.400 metros lineales de cañerías pluviales, cámaras de inspección, nuevos sumideros y la reconstrucción y repavimentación de 3 mil metros cuadrados de calzada", indicó el intendente Federico Otermín, quien supervisó los trabajos en la zona junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

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Las cuadrillas ya terminaron de instalar los 1.400 metros de cañerías a lo largo de los tres frentes para reforzar la red pluvial y ahora se enfocan en la incorporación de sumideros, cámaras y la reconstrucción tanto del pavimento como las veredas que fueron intervenidas. Además de un sistema hídrico renovado, los vecinos tendrán calles mejoradas para el tránsito vehicular y la circulación peatonal.

"Lomas de Zamora, como muchas regiones bonaerenses y de todo el país, puede verse afectada en los próximos meses por lluvias inusualmente intensas como consecuencia del fenómeno climático El Niño que se da en el marco de la crisis climática mundial, por eso es fundamental el progreso de estas tareas para prevenir anegamientos. Ante un Gobierno Nacional que desde el 10 de diciembre de 2023 paralizó la obra pública por completo, abandonando incluso frentes que ya estaban en ejecución y dejando a miles de vecinos a la deriva en el momento en el que más nos necesitan, desde el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Comunidad articulamos y trabajamos en conjunto para cuidar a las familias", destacó Otermín.

Medidas y protocolos en Lomas de Zamora ante la llegada de El Niño

Lomas de Zamora reforzó sus protocolos de prevención ante el fenómeno climático El Niño, que podría provocar lluvias de gran intensidad durante la primavera y el verano. El intendente Federico Otermín y la ministra bonaerense Daniela Vilar encabezaron una reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE) para coordinar acciones y elaborar protoclos junto a funcionarios municipales, Bomberos y equipos de gestión para definir herramientas destinadas a reducir el impacto de eventuales fenómenos meteorológicos extremos.

Desde el Municipio anticiparon que en las próximas semanas se difundirá información a través de las redes oficiales con el objetivo de acercar recomendaciones y medidas de prevención para la población ante eventuales lluvias intensas.

El Niño es un fenómeno climático natural en el que las aguas de superficie del océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo y provocan cambios en las pautas meteorológicas en todo el mundo. En promedio, ocurre entre cada 2 y 7 años, y suele durar de 9 a 12 meses.

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