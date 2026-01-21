La bronca de Cecilia Roth con Intrusos: "No me provoques"

Cecilia Roth, durante el rodaje de la serie de Moria Casán.

Cecilia Roth se enfurió con el equipo de Intrusos y todo estalló cuando la actriz no quiso tener contacto con el ciclo de espectáculos de América TV en medio del rodaje de la serie sobre la vida de Moria Casán.

“¿Cómo estás tomando esto de encarnar a La One?” le preguntaron y la actriz respondió: “No podemos hablar, muchachos”. De todos modos, las preguntas sobre supuestos problemas en la producción terminaron desatando la furia de Cecilia Roth.

La actriz no ocultó su fastidio y, al sentirse provocada, reaccionó de manera tajante: “No me provoques. Apagá la cámara”, lanzó. Y agregó con disgusto: “No se puede tener buena onda, viste… Los códigos no los tenés” , mientras se alejaba del lugar caminando sola.

Embed - La furia de Cecilia Roth con Intrusos durante las grabaciones de la serie de Moria Casán: “No me provoques, apagá la cámara”

En Intrusos contaron el malestar generalizado que habría en la producción por los retrasos y cambios de horario de la actriz durante el rodaje.

En el programa se habían referido a la incomodidad interna que existiría por las dificultades para encontrar una imagen convincente de Cecilia Roth para personaje real. La actriz interpreta a Moria Casán en la época actual.

“La falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje”, sintetizó uno de los integrantes del equipo sobre lo ocurre con la producción de la serie.