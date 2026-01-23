viernes 23 de enero de 2026
Es un escándalo.

Natasha Rey, la supuesta amante de Mauro Icardi, también filtró chats

Luego que Wanda Nara publicara mensajes con Mauro Icardi, Natasha Rey también expuso públicamente al delantero con unas supuestas conversaciones privadas.

Natasha Rey, contra Mauro Icardi.

Natasha Rey, contra Mauro Icardi.

Mauro Icardi quedó en medio un escándalo mediático cuando a mediados del año pasado la influencer uruguaya Natasha Rey irrumpió en las redes asegurando haber tenido un romance con él. Incluso la joven difundió un video íntimo con el futbolista.

Luego de que Wanda Nara publicara una serie de escandalosos chats con el delantero, Natasha Rey hizo algo muy similar para exponer públicamente a Mauro Icardi.

Los chats de Natasha Rey contra Mauro Icardi

"No me quiero meter, pero la verdad que es un psicópata", escribió sobre las capturas de pantalla de su supuesto chat con Mauro Icardi que viralizó desde sus historias de Instagram.

También se ven dos llamadas telefónicas que el jugador le habría hecho a Natasha Rey en noviembre de 2025, pero que ella decidió no responder.

image
Los chats de Natasha Rey contra Mauro Icardi.

Los chats de Natasha Rey contra Mauro Icardi.

"Te comprendo mujer, W. Hay gente que está al pedo. En vez de enfocarse en su vida de 'amor' y felicidad que no existe. Él sigue insistiendo en otros lados. No solo con vos (Wanda), también conmigo. En fin, no me meto más", escribió.

"Ella jura, cree que la ama", fue el mensaje final de su primer posteo dirigido a la China Suárez y agregó su saludo a Wanda Nara: "Bay aguante reina”.

También lanzó un comentario contra la China Suárez y no pasó inadvertido: “Todo en la vida no se puede tener, solo puede estar con migajeras, adictas y brujas”.

image
Los chats de Natasha Rey contra Mauro Icardi.

Los chats de Natasha Rey contra Mauro Icardi.

Luego Natasha Rey sumó una tercer Instagram Storie con una captura tapada del supuesto número telefónico del jugador asegurando que "los chats quedan", y especificó que lo bloqueó.

En su última publicación mostró el contacto del supuesto número telefónico de Mauro Icardi para probar sus dichos, y advirtió: "No subo más acá porque me bajan la cuenta. Pero tarde o temprano se sabe todo. Acá no hay santos".

