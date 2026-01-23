Las consecuencias que podría tener Wanda Nara por haber filtrado los chats con Mauro Icardi

Wanda Nara publicó en las redes sociales una serie de chats privados con Mauro Icardi , donde salieron a la luz picantes intimidades, y la actitud que tomó puede traerle consecuencias legales a la conductora según lo planteó Elba Marcovecchio , la abogada del futbolista.

Elba Marcovecchio dijo en DDM, en América TV, que Wanda Nara incurrió en la violación de la privacidad y en el incumplimiento de una orden judicial.

“No es una filtración casual, es la exhibición de chats privados, incluso a medios televisivos, en un espacio que está expresamente consignado como privado”, explicó.

Elba Marcovecchio también aclaró que se trata de conversaciones vinculadas a las dos hijas que comparten Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuando los padres se separan, la confianza que debe generarse como padres impone la privacidad de ese diálogo. Los papás tienen que ser libres de hablar de cuestiones de las criaturas sin temor a que eso se exponga”, sostuvo.

La abogada dijo que existe una orden judicial que prohíbe expresamente la exhibición de conversaciones privadas, y que su incumplimiento podría configurar un delito.

Wanda Nara, complicada.

“El incumplimiento de una resolución judicial es desobediencia. Además, estamos analizando si también se configura el delito de divulgación de conversaciones privadas”, explicó.

“Hablé anoche con él. Tras la publicación de las capturas recibió una catarata de mensajes, llamadas y hasta intentaron hackearle la cuenta de Instagram”, reveló.

Y sostuvo: “El punto que me preocupa como abogada es que para la señora Nara esto parece importante someterlo al tribunal mediático. Uno se pregunta para qué, para qué exponer así a sus hijas”.