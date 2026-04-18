sábado 18 de abril de 2026
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18 de abril de 2026
¿Qué onda?

Qué hacen juntas la Wanda Nara y "La China" en la serie Triángulo Amoroso

Comenzó el rodaje de la novedosa serie que produce Telefe, con Wanda Nara, Maxi López y una actriz que tomará un papel muy especial.

Wanda Nara en el rodaje de Triángulo Amoroso.&nbsp;

Wanda Nara en el rodaje de Triángulo Amoroso. 

El rodaje de "Triángulo Amoroso", la serie vertical que produce Telefe con las actuaciones de Wanda Nara y Maxi López, ya está en marcha. También contará las actuación de Débora Nishimoto, la actriz elegida para encarnar el papel inspirado en la China Suárez.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era ver la química que nació entre sus protagonistas fuera de cámaras. Wanda Nara y Débora Nishimoto se mostraron muy unidas en las redes sociales.

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A través de sus perfiles de Instagram, ambas compartieron imágenes donde se las ve sonrientes, espléndidas y compartiendo confidencias durante los descansos del rodaje.

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Wanda Nara y Debora Nishimoto, juntas.

Wanda Nara y Debora Nishimoto, juntas.

Este gesto no pasó inadvertido para los medios, ya que en la vida real la relación entre Wanda Nara y la China Suárez sigue siendo inexistente tras el conflicto que involucró a Mauro Icardi.

Débora Nishimoto ganó gran popularidad por su papel en la serie Envidiosa, donde compartió muchas escenas con Esteban Lamothe. El romance de la ficción trasladó la pantalla y están de novios desde el año pasado.

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