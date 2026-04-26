Se estrena en Prime Video la serie La casa de los espíritus de Isabel Allende

Una escena de La casa de los espíritus.

La serie chilena La casa de los espíritus , basada en la icónica novela de la escritora chilena Isabel Allende, llegará a la pantalla de Prime Video el próximo miércoles. Estará disponible sin costo adicional para los clientes de DIRECTV y DGO.

La producción, uno de los lanzamientos más relevantes del año, tanto en Chile como en Latinoamérica, sigue la historia de la familia Trueba, cruzando generaciones, memoria y contexto político en un relato que, desde su publicación en 1982, se consolidó como parte fundamental de la identidad cultural chilena y latinoamericana.

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Filmada en Chile durante 2024, la serie cuenta con ocho capítulos y tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Isabel Allende , junto a Eva Longoria y Courtney Saladino, lo que refuerza su proyección internacional.

El elenco de la serie de Prime Video

El reparto está encabezado por Alfonso Herrera, que personifica a Esteban Trueba, y por Nicole Wallace y Dolores Fonzi, que interpretan distintas etapas de la vida de Clara del Valle.

image Dolores Fonzi en la serie de Prime Video.

También incluye a Fernanda Castillo, como Férula; Aline Kuppenheim, como Nívea del Valle; Eduard Fernández, como Severo del Valle; Fernanda Urrejola, como Blanca; Juan Pablo Raba, como el Tío Marcos, y Pablo Macaya, como Pedro Tercero, entre otros.

Además, la recocida artista chilena Mon Laferte creó exclusivamente la canción principal de la miniserie, titulado “Nuestra Casa”.