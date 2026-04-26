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26 de abril de 2026
Prendé la tele.

Se estrena en Prime Video la serie La casa de los espíritus de Isabel Allende

La nueva serie chilena, basada en la novela de Isabel Allende, llega a Prime Video. Dolores Fonzi es parte del elenco junto a grandes figuras.

Una escena de La casa de los espíritus.&nbsp;

Una escena de La casa de los espíritus. 

La serie chilena La casa de los espíritus, basada en la icónica novela de la escritora chilena Isabel Allende, llegará a la pantalla de Prime Video el próximo miércoles. Estará disponible sin costo adicional para los clientes de DIRECTV y DGO.

La producción, uno de los lanzamientos más relevantes del año, tanto en Chile como en Latinoamérica, sigue la historia de la familia Trueba, cruzando generaciones, memoria y contexto político en un relato que, desde su publicación en 1982, se consolidó como parte fundamental de la identidad cultural chilena y latinoamericana.

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Filmada en Chile durante 2024, la serie cuenta con ocho capítulos y tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Isabel Allende, junto a Eva Longoria y Courtney Saladino, lo que refuerza su proyección internacional.

El elenco de la serie de Prime Video

El reparto está encabezado por Alfonso Herrera, que personifica a Esteban Trueba, y por Nicole Wallace y Dolores Fonzi, que interpretan distintas etapas de la vida de Clara del Valle.

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Dolores Fonzi en la serie de Prime Video.

Dolores Fonzi en la serie de Prime Video.

También incluye a Fernanda Castillo, como Férula; Aline Kuppenheim, como Nívea del Valle; Eduard Fernández, como Severo del Valle; Fernanda Urrejola, como Blanca; Juan Pablo Raba, como el Tío Marcos, y Pablo Macaya, como Pedro Tercero, entre otros.

Además, la recocida artista chilena Mon Laferte creó exclusivamente la canción principal de la miniserie, titulado “Nuestra Casa”.

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