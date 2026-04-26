La grata noticia que informó el ex Gran Hermano Juan Reverdito

Juan Reverdito , exparticipante de Gran Hermano , anunció que se convertirá en papa por tercera vez. La noticia la dio a conocer tras enviarle una ecografía y una imagen de la panza de su pareja, Celeste Rigoni, a Ángel de Brito.

El exjugador del reality decidió comunicarse con el conductor de LAM para compartir la novedad. "Tengo foto de la ecografía y la panza", adelantó de Ángel de Brito.

El anuncio llega en un contexto particular para Juan Reverdito, que atravesó un 2024 y comienzos de 2025 marcados por dificultades laborales luego de su salida de la televisión.

Luego de paso por el ciclo La noche de los ex, su continuidad en los medios fue breve y terminó desvinculado de Telefe, en medio de una polémica.

Su pareja, la modelo e influencer con quien está desde principios de 2023, se encuentra en el cuarto mes de gestación, según se indicó en la comunicación que él mismo realizó con el conductor.

Juan Reverdito es papá de Juan Cruz y Felipe. Su hijo mayor tiene 28 años y ya es padre de un niño de 7, lo que también lo convierte en abuelo. En tanto, Felipe tiene 9 años.

La historia de crianza monoparental de su primogénito se hizo conocida durante su paso por Gran Hermano, cuando contó que lo había criado solo tras la separación de la madre del niño.