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26 de abril de 2026
Historia pura.

El pancho, un clásico en Lomas de Zamora que resiste el paso del tiempo

En Lomas de Zamora, una tradicional panchería de Carlos Pellegrini 48 cambió de dueños, pero mantiene la esencia que la convirtió en un ícono barrial.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
El comercio está ubicado en pleno centro de Lomas de Zamora.

El comercio está ubicado en pleno centro de Lomas de Zamora.

En una cuadra con historia en Lomas de Zamora, un clásico de la comida al paso sigue más vigente que nunca. Aunque los años pasan y los dueños cambian, el pancho mantiene su lugar como uno de los favoritos de los vecinos, combinando tradición y un sabor que no pasa de moda.

Ubicado en Carlos Pellegrini 48, el local abrió en 2003 con el nombre “Panchos” y, desde hace un año y cuatro meses, pasó a manos de una nueva generación que decidió emprender y continuar con el legado del lugar. Rebautizado como “Los Juniors”, el comercio conserva su esencia, apostando a una propuesta simple pero efectiva.

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“Se siente felicidad y responsabilidad agarrar un lugar con tantos años”, contó Ayrton Galeazzi, uno de los nuevos dueños, quien destacó el acompañamiento de Marcelo, antiguo encargado del lugar, para realizar la transición de la mejor manera. “Para nosotros fue más fácil porque lo hicimos en familia y con su apoyo, lo que nos permitió dar pasos más seguros”, agregó.

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"Se siente felicidad y responsabilidad agarrar un lugar con tantos años", explicaron los Galeazzi.

Los nuevos responsables del comercio eligieron mantener los aspectos que convirtieron al local en un punto de referencia para el distrito. Si bien cambiaron el nombre, conservaron la identidad del lugar. En el caso de los panchos, decidieron seguir con la receta clásica. “Vendemos el súper pancho tradicional, con aderezos y papitas, nada de pancho gourmet. Vamos a lo ‘old school’”, explicó Galeazzi.

“El pancho es un producto que se fue aggiornando con el paso del tiempo, pero sigue siendo exitoso porque es rápido, económico y se puede comer en cualquier lado, ya sea sentado en la barra o arriba del colectivo”, sostuvo, entre risas, y rápidamente admitió que sus clientes les aseguran que los panchos de su comercio son “los más ricos de Lomas de Zamora”.

El pancho es un producto que se fue aggiornando con el paso del tiempo, pero sigue siendo exitoso porque es rápido, económico y se puede comer en cualquier lado, ya sea sentado en la barra o arriba del colectivo El pancho es un producto que se fue aggiornando con el paso del tiempo, pero sigue siendo exitoso porque es rápido, económico y se puede comer en cualquier lado, ya sea sentado en la barra o arriba del colectivo

De cara al futuro, los dueños esperan que repunte el consumo y poder seguir apostando por este rubro. Mientras tanto, en “Los Juniors” la tradición sigue intacta: pan, salchicha y un sabor que sigue conquistando paladares de distintas generaciones de vecinos.

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El pancho, con aderezos y papas, es muy consumido por los vecinos de Lomas de Zamora.

El pancho, con aderezos y papas, es muy consumido por los vecinos de Lomas de Zamora.

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