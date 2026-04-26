El éxito cultural de Aoniken Cuenta en Lomas de Zamora: 19 años de narración y escucha

Aoniken Cuenta da qué hablar en Lomas de Zamora . Lejos en el tiempo quedó el inicio del grupo, allá por 2007, cuando un conjunto de mujeres amantes de la literatura decidió unir su pasión para trasmitirla mensualmente a la comunidad con distintos encuentros llenos de lectura y escucha activa. Hoy, casi 19 años después, siguen más vigentes que nunca.

Formado por Carmen Soliño, Marta López, Mónica Rocca, María Elena Fiordeliso, Marita Rinaldi y Graciela Rodríguez , Aoniken Cuenta se consolidó en el distrito gracias a su particular metodología a la hora de fomentar la literatura : encuentros amistosos llenos de historias y temáticas que hacen aún más armonioso cada evento con los vecinos.

Desde que decidieron hacer este tipo de reuniones, Aoniken Cuenta jamás detuvo su marcha. Todos los meses, desde agosto de 2007, lograron reunir a los vecinos fanáticos del arte para compartir un espacio donde se pueda leer cuentos propios o de autor , como así también acompañar desde la escucha .

“Ni siquiera la pandemia nos frenó. En esos momentos de confinamiento, realizamos los encuentros en vivo por nuestra página de Facebook”, rememoró Graciela Rodríguez sobre aquella época en el que el mundo entero se enfrentó al Coronavirus.

Al ser consultada sobre las claves del éxito, Graciela no lo dudó y destacó el carisma y la calidez por sobre todas las cosas. “Se generó un maravilloso encanto entre nosotras y el público que nos sigue a menudo, quienes nos impulsan a seguir adelante. La necesidad de la gente de escuchar historias de distintos tipos, ya sean reales, imaginaras, tristes o alegres, contribuyó al deseo de encontrarnos cada mes. Asimismo, se formó una linda amistad con muchos vecinos”, expresó, con orgullo.

661759157_1385577576900289_7556232717270475426_n Aoniken Cuenta sigue encontrándose mensualmente con los vecinos de Lomas de Zamora.

Aoniken Cuenta no se detiene: nuevo encuentro en Lomas de Zamora

El primer conjunto que le dio la posibilidad de narrar a muchos vecinos va camino a los 19 años de vida. Fiel a su estilo, Aoniken Cuenta se prepara para lo que será un nuevo encuentro, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 17 en la Biblioteca Juan María Gutiérrez (Avenida Almirante Browns 2163).

Como ya es una costumbre en cada reunión, las mujeres prepararán una temática sorpresa (que se develará en el evento) que determinará el orden en el que los vecinos pasen al frente a contar un cuento o a narrar un texto.

El valor de la entrada es de apenas $500, dinero que les sirve para poder cubrir los gastos del lugar. Con el ticket se le entregará a cada asistente un número para participar de una rifa por un libro.