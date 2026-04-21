La recaudación del partido de Temperley ante Colegiales dejó números impactantes

La prueba piloto que la AFA realizó el último fin de semana para que el fútbol del ascenso vuelva a tener público visitante fue un éxito. Ambos partidos, el de Colegiales contra Temperley y el de Quilmes frente a Nueva Chicago , se realizaron con total normalidad y también dejó grandes beneficios para los clubes que fueron locales.

En ese sentido, la presencia de los hinchas del Gasolero ayudó de manera notoria a la recaudación que tuvo el equipo de Munro en este encuentro válido por la fecha 10 de la Primera Nacional . Y la comparación respecto al encuentro anterior en su casa es asombrosa: con la presencia de los hinchas visitantes, Cole recaudó $49.320.000 millones en venta de entradas , mientras que en el anterior había sido de 3.582.000 millones.

Esta diferencia fue producto, en gran medida, a las entradas que vendió Temperley para llenar la tribuna lateral que le otorgaron. Y gracias a eso, el club de Munro pudo terminar la jornada con una importancia ganancia que le permitirá afrontar diferentes obligaciones.

Una vez finalizado el encuentro, Colegiales se encargó de publicar los ingresos y egresos que dejó el encuentro ante el Gasolero en sus canales oficiales y resaltó la ganancia que tuvo: $33.300.711 millones . Y esta cifra dista bastante de la que había dejado el encuentro ante Almagro de la fecha 8, en que tuvo una pérdida de $4.514.476 millones.

recaudación colegiales-temperley Así la recaudación de Colegiales ante Temperley y Almagro.

Por eso, lo que dejó la fecha 10 de la Primera Nacional es una buena señal para que esta decisión de contar con ambas hinchadas en un partido de fútbol se repita en las próximas fechas. En ese sentido, justamente, una de la posibilidades que se maneja es que el encuentro entre Los Andes y Colón en Lomas de Zamora cuente con la parcialidad de ambos equipos.

Las felicitaciones de "Chiqui" Tapia para los hinchas de Temperley

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue el impulsor del regreso de los visitantes en el fútbol de ascenso, algo que no sucedía hace 20 años. Por eso, una vez que la jornada terminó con total normalidad, el mandamás destacó la organización y el comportamiento de los hinchas de ambos equipos.

“Lo más lindo de nuestro fútbol. La prueba piloto en Munro para Colegiales y Temperley fue un verdadero éxito. Felicitaciones a Tomás Costa y Alberto Lecchi; a sus comisiones directivas; a los organismos de seguridad y a los hinchas que hicieron posible una jornada ejemplar”, aseguró Tapia.

En esa línea, cerró con una mirada optimista hacia el futuro: "Es un paso importante hacia el regreso definitivo del público visitante en el fútbol argentino”.