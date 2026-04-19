El color de los hinchas de Temperley en la vuelta del público visitante en el Ascenso

Los hinchas de Temperley le pusieron color a la vuelta de los visitantes en la Primera Nacional.

Temperley chocará este domingo ante Colegiales con la vuelta de los visitantes como epicentro de todas las miradas. La ilusión de los hinchas del Gasolero ya partió hacia el estadio Libertarios Unidos en Munro, donde 1500 fanáticos del Celeste dirán presente por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Desde temprano en la mañana del domingo los hinchas de Temperley se dieron cita en las inmediaciones del Alfredo Beranger , donde el club dispuso los micros para poder viajar al estadio de Colegiales, ubicado en la calle Malaver 4706 en Florida Oeste, Munro.

Con el calor y el color de siempre, los hinchas de Temperley se preparan para vivir una jornada histórica, ya que estarán en la popular Calle Natalio Querido (ingreso por calle Esmeralda y Natalio Querido).

Los fanáticos del Gasolero partieron en 9 micros y también en autos particulares emprendiendo el viaje de la ilusión Gasolera. Desde el estadio Alfredo Beranger , algunos llegando hasta Avenida Hipólito Yrigoyen para luego tomar por Camino Negro, cruzando Puente La Noria y accediendo a la General Paz en dirección al Río de La Plata.

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En la bajada en Avenida Constituyentes continuando por la zona de Munro, Florida Oeste. De esa manera, pueden acceder al estadio Libertarios Unidos que tiene capacidad para 6 mil 500 espectadores. Para el encuentro entre Colegiales y Temperley, la institución de Munro dispuso entradas para el público visitante a un valor de $50.000 pesos cada una. Por lo tanto, desde la dirigencia de Colegiales pretenden recaudar 75 y cinco millones de pesos).

hinchas de temperley Los hinchas de Temperley viajan a Munro para enfrentar a Colegiales.

El partido se juega en el estadio Libertarios Unidos en Munro con ambas parcialidades, marcando el regreso de los visitantes en la categoría. Ya sucedió en la jornada del sábado con el partido entre Quilmes y Nueva Chicago en el estadio Centenario, donde se pudo vivir el folclore característico del fútbol. Sin violencia y con la satisfacción de que los hinchas visitantes puedan regresar a las canchas del ascenso.