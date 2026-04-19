domingo 19 de abril de 2026
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19 de abril de 2026
El regreso de los visitantes.

El color de los hinchas de Temperley en la vuelta del público visitante en el Ascenso

Temperley enfrenta a Colegiales este domingo con el regreso de los visitantes como foco principal. Los micros ya salieron desde el Alfredo Beranger.

Los hinchas de Temperley le pusieron color a la vuelta de los visitantes en la Primera Nacional.&nbsp;

Los hinchas de Temperley le pusieron color a la vuelta de los visitantes en la Primera Nacional. 

Los hinchas de Temperley viajan a Munro para enfrentar a Colegiales.

Los hinchas de Temperley viajan a Munro para enfrentar a Colegiales.

Temperley quiere copar Colegiales en el regreso de los visitantes.

Temperley quiere copar Colegiales en el regreso de los visitantes.

La banda del Gasolero viajando a Munro.

La banda del Gasolero viajando a Munro.

La marea Celeste quiere copar la cancha de Colegiales.

La marea Celeste quiere copar la cancha de Colegiales.

Hinchas de Temperley en la previa al encuentro ante Colegiales.

Hinchas de Temperley en la previa al encuentro ante Colegiales.

Temperley chocará este domingo ante Colegiales con la vuelta de los visitantes como epicentro de todas las miradas. La ilusión de los hinchas del Gasolero ya partió hacia el estadio Libertarios Unidos en Munro, donde 1500 fanáticos del Celeste dirán presente por una nueva fecha de la Primera Nacional.

hinchas de temperley en la previa a colegiales
Hinchas de Temperley en la previa al encuentro ante Colegiales.

Hinchas de Temperley en la previa al encuentro ante Colegiales.

Desde temprano en la mañana del domingo los hinchas de Temperley se dieron cita en las inmediaciones del Alfredo Beranger, donde el club dispuso los micros para poder viajar al estadio de Colegiales, ubicado en la calle Malaver 4706 en Florida Oeste, Munro.

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Cómo es la ruta de los hinchas de Temperley hacia el estadio de Colegiales

Los fanáticos del Gasolero partieron en 9 micros y también en autos particulares emprendiendo el viaje de la ilusión Gasolera. Desde el estadio Alfredo Beranger, algunos llegando hasta Avenida Hipólito Yrigoyen para luego tomar por Camino Negro, cruzando Puente La Noria y accediendo a la General Paz en dirección al Río de La Plata.

En la bajada en Avenida Constituyentes continuando por la zona de Munro, Florida Oeste. De esa manera, pueden acceder al estadio Libertarios Unidos que tiene capacidad para 6 mil 500 espectadores. Para el encuentro entre Colegiales y Temperley, la institución de Munro dispuso entradas para el público visitante a un valor de $50.000 pesos cada una. Por lo tanto, desde la dirigencia de Colegiales pretenden recaudar 75 y cinco millones de pesos).

hinchas de temperley
Los hinchas de Temperley viajan a Munro para enfrentar a Colegiales.

Los hinchas de Temperley viajan a Munro para enfrentar a Colegiales.

El partido se juega en el estadio Libertarios Unidos en Munro con ambas parcialidades, marcando el regreso de los visitantes en la categoría. Ya sucedió en la jornada del sábado con el partido entre Quilmes y Nueva Chicago en el estadio Centenario, donde se pudo vivir el folclore característico del fútbol. Sin violencia y con la satisfacción de que los hinchas visitantes puedan regresar a las canchas del ascenso.

temperley a munro
Temperley quiere copar Colegiales en el regreso de los visitantes.

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