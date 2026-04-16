Murió Hugo Nelson Lacava Schell, ex Temperley y protagonista del ascenso a Primera en 1982

A los 70 años falleció el ex futbolista de Temperley Hugo Nelson Lacava Schell , uno de los héroes del Gasolero en aquella histórica definición por penales contra Atlanta para ascender a Primera División. En aquella tarde se patearon ¡26 penales!

Entre 1974 y 1990 jugó en 12 equipos, pero su paso más destacado por el fútbol profesional lo tuvo en Temperley por aquella conquista en el Tomás Adolfo Ducó el 21 de diciembre de 1982.

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Hugo Lacava Schell era un volante ofensivo de gran habilidad y fue figura de aquel recordado equipo de Carlos Pachamé junto a otros grandes futbolistas como Cassé, Néstor Scotta, Ricardo Dabrowski y Juan Carlos Piris.

En Temperley, el uruguayo nacionalizado argentino fue figura también en el Nacional de 1983, donde el Gasolero llegó a semifinales, instancia en la que cayó derrotado ante Estudiantes, que luego se consagraría campeón.

También tuvo pasos por Lanús, en el año 1986, y en Talleres de Escalada, entre las temporadas de 1988 y 1989, ya casi al final de su carrera.

La noticia de su fallecimiento llegó desde Resistencia, provincia de Chaco, donde hace varios años había elegido radicarse. Allí trabajaba para un canal de televisión local y era muy querido.

La definición por penales entre Temperley y Atlanta, de 1982