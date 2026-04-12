Temperley y Quilmes igualaron en un duelo electrizante en el Alfredo Beranger

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Temperley rescató un punto sobre el final ante Quilmes en el Alfredo Beranger

Temperley y Quilmes protagonizaron un duelo electrizante y cambiante por la novena fecha de la Primera Nacional. En un encuentro que pasó por todos los estados de ánimo, el Gasolero pasó de ganarlo 2 a 0 a que se lo den vuelta y empatarlo sobre el final. Un punto que vale, aunque queda la bronca por no mantener la ventaja.

En el inicio del encuentro, Temperley tuvo un comienzo arrasador. En la primera de peligro tuvo un penal a favor que Marcos Echeverría transformó en gol y antes de la primera media hora de partido ya se ponia en ventaja por 2 a 0 por un golazo de Lucas Angelini. El equipo dirigido por Nicolás Domingo golpeaba en los primeros minutos del partido y Quilmes aparecía como un equipo en el cual reinaba el desconcierto.

temperley y quilmes Temperley y Quilmes igualaron 3 a 3 en el Alfredo Beranger.

De todos modos, Quilmes reaccionaba y antes de que culminen los primeros 45 minutos lograba el descuento con un soberbio zapatazo de Áxel Batista. Con el 2 a 1 a favor de Temperley se iban al descanso.

En el complemento, llegaría lo inesperado. A 20 minutos del final del partido, Agustín Lavezzi marcaba el empate 2 a 2 tras una falla garrafal de Ezequiel Mastrolía, a quien la pelota se le escurría de las manos. Y a 9 minutos del epílogo del encuentro, el ingresado Aaron Spetale ponía el 3 a 2 para Quilmes. La desazón invadía los corazones de todos los hinchas de Temperley que había copado el Alfredo Beranger.

Así las cosas, el Gasolero sintió el cimbronazo y fue por empate. Con más verguenza que fútbol, los dirigidos por Nicolás Domingo fueron por la heroica y la encontraron en tiempo adicional con un derechazo de Nicolás Molina que se coló en el ángulo defendido por Gonzalo Martinelli. Golazo y delirio Gasolero para al menos alcanzar una igualdad en un partido que pasó por todos los estados de ánimo.

Con la igualdad por 3 a 3, Temperley llegó a los 13 puntos en el torneo de la Primera Nacional y mantuvo el invicto como local en el campeonato. En la próxima fecha, visitará a Colegiales con la presencia de sus hinchas fuera de Turdera después de mucho tiempo.