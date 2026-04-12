domingo 12 de abril de 2026
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12 de abril de 2026
en vivo No dieron respiro.

Temperley y Quilmes igualaron en un duelo electrizante en el Alfredo Beranger

Temperley y Quilmes empataron 3 a 3 por la novena fecha de la Primera Nacional. El Gasolero lo ganaba cómodo, se lo dieron vuelta y lo empató sobre el final.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Temperley y Quilmes protagonizaron un duelo electrizante en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes protagonizaron un duelo electrizante en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes protagonizaron un duelo electrizante en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes protagonizaron un duelo electrizante en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualaron 3 a 3 en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualaron 3 a 3 en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualaron 3 a 3 en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualaron 3 a 3 en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualan en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualan en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualan en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualan en el Alfredo Beranger.

Temperley se puso en ventaja a través de un penal de Marcos Echeverría.

Temperley se puso en ventaja a través de un penal de Marcos Echeverría.

Temperley se puso en ventaja a través de un penal de Marcos Echeverría.

Temperley se puso en ventaja a través de un penal de Marcos Echeverría.

Marcos Echeverría puso el primero para Temperley de penal.

Marcos Echeverría puso el primero para Temperley de penal.

Marcos Echeverría puso el primero para Temperley de penal.

Marcos Echeverría puso el primero para Temperley de penal.

Temperley vence a Quilmes en el Alfredo Beranger.

Temperley vence a Quilmes en el Alfredo Beranger.

Temperley vence a Quilmes en el Alfredo Beranger.

Temperley vence a Quilmes en el Alfredo Beranger.

EN VIVO

Live Blog Post

Temperley rescató un punto sobre el final ante Quilmes en el Alfredo Beranger

Temperley y Quilmes protagonizaron un duelo electrizante y cambiante por la novena fecha de la Primera Nacional. En un encuentro que pasó por todos los estados de ánimo, el Gasolero pasó de ganarlo 2 a 0 a que se lo den vuelta y empatarlo sobre el final. Un punto que vale, aunque queda la bronca por no mantener la ventaja.

En el inicio del encuentro, Temperley tuvo un comienzo arrasador. En la primera de peligro tuvo un penal a favor que Marcos Echeverría transformó en gol y antes de la primera media hora de partido ya se ponia en ventaja por 2 a 0 por un golazo de Lucas Angelini. El equipo dirigido por Nicolás Domingo golpeaba en los primeros minutos del partido y Quilmes aparecía como un equipo en el cual reinaba el desconcierto.

temperley y quilmes
Temperley y Quilmes igualaron 3 a 3 en el Alfredo Beranger.

Temperley y Quilmes igualaron 3 a 3 en el Alfredo Beranger.

De todos modos, Quilmes reaccionaba y antes de que culminen los primeros 45 minutos lograba el descuento con un soberbio zapatazo de Áxel Batista. Con el 2 a 1 a favor de Temperley se iban al descanso.

En el complemento, llegaría lo inesperado. A 20 minutos del final del partido, Agustín Lavezzi marcaba el empate 2 a 2 tras una falla garrafal de Ezequiel Mastrolía, a quien la pelota se le escurría de las manos. Y a 9 minutos del epílogo del encuentro, el ingresado Aaron Spetale ponía el 3 a 2 para Quilmes. La desazón invadía los corazones de todos los hinchas de Temperley que había copado el Alfredo Beranger.

Así las cosas, el Gasolero sintió el cimbronazo y fue por empate. Con más verguenza que fútbol, los dirigidos por Nicolás Domingo fueron por la heroica y la encontraron en tiempo adicional con un derechazo de Nicolás Molina que se coló en el ángulo defendido por Gonzalo Martinelli. Golazo y delirio Gasolero para al menos alcanzar una igualdad en un partido que pasó por todos los estados de ánimo.

Con la igualdad por 3 a 3, Temperley llegó a los 13 puntos en el torneo de la Primera Nacional y mantuvo el invicto como local en el campeonato. En la próxima fecha, visitará a Colegiales con la presencia de sus hinchas fuera de Turdera después de mucho tiempo.

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Final del partido

Temperley y Quilmes empataron 3 a 3 por la novena fecha de la Primera Nacional.

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!!!GOOOOOOL DE TEMPERLEY!!!

De manera agónica el Gasolero llegó a empate con un soberbio derechazo de Nicolás Molina, quien la clavó en un ángulo y desató el delirio de todos los hinchas de Temperley para llegar al 3 a 3.

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Lo tuvo Temperley en la última

Luego de un centro de Ezequiel Mastrolía en un tiro libre, el ingresado Facundo Krugger de cabeza se perdió lo que era el empate. Minutos finales en el Alfredo Beranger.

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!!!!GOOOOL DE QUILMES!!!

Aaron Spetale pone el 3 a 2 a favor para Quilmes sobre Temperley. El Cervecero lo da vuelta y todo es desazón en el Gasolero.

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!!!GOOOOL DE QUILMES!!!

Un disparo débil de Agustín Lavezzi, provocó un error de Ezequiel Mastrolía y así Temperley y Quilmes empatan 2 a 2. Falló el arquero del Gasolero y lo pagó caro.

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Avisó Quilmes

El Cervecero probó de media distancia con un remate de Ulises Vera, que controló Ezequiel Mastrolía. Quilmes busca el empate y Temperley se defiende.

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Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Temperley y Quilmes los segundos 45 minutos en el Alfredo Beranger.

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Final del primer tiempo

Temperley le gana a Quilmes por 2 a 1 por la novena fecha de la Primera Nacional.

temperley le gana a quilmes
Temperley vence a Quilmes en el Alfredo Beranger.

Temperley vence a Quilmes en el Alfredo Beranger.

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!!!GOOOOLAZZZOOOOO DE QUILMES!!!

Luego de un lateral en ataque, la pelota le quedó servida a Axel Batista, quien con un zurdazo tremendo puso el descuento para el Cervecero. Ahora Temperley lo gana por 2 a 1.

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Primeras aproximaciones de Quilmes

Luego de un centro pasado, llegó el Cervecero con un gran cabezazo de Ariel Kippes que se fue desviado. Después Ramiro Martínez y Alexis Domínguez se lo perdieron mano a mano con Ezequiel Mastrolía.

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Temperley maneja la pelota y justifica la diferencia

El Gasolero se impone rápídamente por 2 a 0 y es superior a Quilmes. Los dos goles le dieron la tranquilidad necesaria y está más cerca del tercero que su rival del descuento. Con jerarquía, el equipo dirigido por Nicolás Domingo se luce en la tarde del domingo.

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!!!GOOOOOLAZOOOO DE TEMPERLEY!!!

Otra vez el Gasolero golpea y con un gran pase de Fernando Brandán, quien habilitó a Lucas Angelini para que el lateral izquierdo con un soberbio zurdazo ponga el 2 a 0 en favor de Temperley.

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!!!GOOOOOOL DE TEMPERLEY!!!

Buena ejecución de Marcos Echeverría para que Temperley se ponga en ventaja por 1 a 0 sobre Quilmes.

Marcos Echeverria Temperley
Marcos Echeverría puso el primero para Temperley de penal.

Marcos Echeverría puso el primero para Temperley de penal.

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Penal para Temperley

Luego de un centro de Franco Benítez, el árbitro sancionó infracción sobre Marcos Echeverría y la pena máxima a favor de Temperley.

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Comenzó el partido

Ya juegan Temperley y Quilmes en el Alfredo Beranger por la Primera Nacional

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Ya se viene Temperley ante Quilmes

Así forma Temperley:

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Valentino Werro, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Nicolás Ávalos, Lucas Richarte, Gerónimo Tomassetti, Franco Benítez; Fernando Brandán, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

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Así forma Quilmes

Quilmes: Gonzalo Martinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomas Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Ulises Vera, Axel Batista; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez. DT: Leandro Gracián.

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Árbitro: Felipe Viola

Estadio: Alfredo Beranger

TV: LPF Play

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