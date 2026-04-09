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9 de abril de 2026
Confirmado.

Vuelven los visitantes en el Ascenso y Temperley llevará hinchas contra Colegiales

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el regreso de los visitantes en el ascenso y Temperley tendrá la presencia de sus hinchas por la fecha número 10.

Temperley podrá llevar a sus hinchas contra Colegiales.

Temperley podrá llevar a sus hinchas contra Colegiales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el regreso de los hinchas visitantes en el ascenso, con Temperley como protagonista. La idea es que dos partidos por fecha de la Primera Nacional sean seleccionados para albergar ambas parcialidades en la provincia de Buenos Aires.

Según señalaron, la decisión forma parte de una prueba piloto impulsada por la AFA, la cual pondrá en evaluación su implementación para una posible extensión a futuros encuentros. Por lo tanto, Temperley podrá llevar a sus hinchas ante Colegiales en Munro y el otro partido será el de Quilmes ante Nueva Chicago en el Centenario.

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Desde la AFA destacaron que la iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre distintos organismos y autoridades, quienes vienen articulando esfuerzos para generar las condiciones necesarias que permitan desarrollar los encuentros con normalidad y seguridad.

En ese sentido, la entidad agradeció especialmente la colaboración del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y del titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), Guillermo Cimadevila, por el compromiso demostrado para llevar adelante esta prueba.

El comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino

La AFA hizo un llamado especial a los hinchas de Temperley, Colegiales, Quilmes y Nueva Chicago para que acompañen la iniciativa con responsabilidad. Las autoridades remarcaron que el comportamiento de los simpatizantes en los estadios será clave para que la prueba piloto pueda prosperar. Si la experiencia resulta positiva, podría abrir la puerta a futuras implementaciones similares en otros partidos y categorías del fútbol argentino.

De esta manera, la jornada de la Primera Nacional no solo tendrá relevancia en lo deportivo, sino también en lo institucional. La expectativa está puesta en que esta experiencia marque el inicio de un camino que permita recuperar, de forma gradual y segura, la presencia de público visitante en los estadios del país, reafirmando la idea del fútbol como una verdadera fiesta popular.

En ese sentido, el foco estará puesto no solo en lo que suceda dentro del campo de juego, sino en las tribunas del Estadio Centenario y de Munro, donde se definirá si el fútbol argentino está listo para recuperar su color más tradicional.

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Temperley celebró el regreso de los visitantes

Por su parte, desde Temperley confirmaron la noticia a través de sus redes sociales y señalaron que la gestión del club se inició mediante gestiones encabezadas por Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Además, indicaron que en los próximos días se informará sobre la venta de entradas y la cantidad disponible para sus hinchas en Munro.

"Agradecemos a la AFA, la comisión directiva de Colegiales y los organismos de seguridad por la gestión para que nuestro público pueda estar presente", señalaron desde la cuenta oficial de Temperley.

Antecedentes de hinchas visitantes en la Primera Nacional

No será la primera vez que se haga una prueba piloto en la categoría con la intención del regreso de los visitantes. En la última fecha, ya se disputaron partidos en el interior del país con ambas parcialidades: Gimnasia y Tiro de Salta frente a Central Norte, Deportivo Maipú ante Godoy Cruz de Mendoza, Atlético Guemes contra Mitre de Santiago del Estero y Patronato de Paraná ante Colón de Santa Fe, fueron los partidos seleccionados.

De esta manera, para Temperley el partido ante Colegiales no sólo tendrá relevancia deportiva, sino que también será simbólica, ya que también marcará el regreso de sus hinchas en condición de visitante en el ascenso. En los últimos años, los hinchas del Gasolero se habían acostumbrado a solo ver a su equipo en diferentes canchas pero por Copa Argentina, tal cual sucedió este año ante Barracas Central en el estadio de Arsenal de Sarandí.

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