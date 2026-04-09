Nicolás Domingo resaltó que Temperley no se relajó y dio combate

Nicolás Domingo es el comandante de la ilusión de Temperley . El DT del Gasolero comenzó con el pie derecho en su primera experiencia en la Primera Nacional desde el banco, su equipo logró un histórico triunfo en el clásico con Los Andes y ahora sumó en el complejo estadio con césped sintético de Ferro Carril Midland.

De esa y otras complicaciones habló el exjugador de Banfield . “Quiero felicitar a los chicos, no es fácil jugar en una cancha a la que no estamos acostumbrados, en la que es inusual, de hecho, es la única en la categoría. Complicada por el pique de la pelota, por lo rápida que se pone, por las dimensiones, pero creo que hicimos un partido a la altura, hemos tenido chances, ellos también”, acotó.

Sobre si prevaleció más la estrategia o el corazón en el juego de su equipo, el técnico contestó con absoluta certeza que “creo que el corazón, fue un partido atípico, luchado, trabado, con mucha pelota parada, rebotaba todo el tiempo, hubo imprecisiones de los dos equipos, había que estar con mucha concentración, no claudicaron nunca e hicieron un gran esfuerzo”.

El santafecino resaltó que sus jugadores no se “relajaron” luego de ganar el clásico y que “combatió” frente a las adversidades. “Seguimos dando muestras de carácter, volvimos a mantener la valla invicta. El equipo sigue creciendo, muchas veces pasa que antes de ganar un partido importante como fue el cásico al partido siguiente uno se relaja y el equipo mostró que no fue así, dio combate todo el tiempo y sumamos un punto ”, se envalentonó.

Midland vs. Temperley Temperley sumó en una cancha difícil.

Por la cancelación de la 4º fecha -local de San Martín de Tucumán-, Temperley disputó más partidos afuera que en su propio estadio Alfredo Beranger. El fixture le puso el clásico contra Los Andes y el siguiente en Libertad, como visitante. Lo mismo le ocurrirá en las fechas 14 y 15 cuando deba ir a Jujuy y Mataderos.

“Seguimos sumando, otra vez de visitante, van siete fechas, jugamos cinco de visitantes, es muy importante”, afirmó Nicolás Domingo sobre los resultados obtenidos: ganó uno, empató tres y perdió el restante (40% de los puntos).

El semillero de Temperley

Frente al Funebrero hubo tres debuts, entre ellos el volante Nicolás Ávalos, que completó todo el partido. “Viene haciendo las cosas muy bien, creo que hizo un gran partido”, destacó Domingo sobre el futbolista que días atrás firmó contrato hasta diciembre de 2029,

Sin embargo, el DT oriundo de Totoras profundizó que Temperley cuenta con un pujante semillero. “Desde que estoy acá entrenamos con todo el plantel por igual, también lo hizo ‘Mati’ Calzón, (Oswaldo) Pacheco, lo hicieron muy bien, entraron en un momento caliente donde nos habíamos quedado con un hombre menos (por la expulsión de Lorenzo Monti)”, analizó en detalle.

En esa línea, aclaro que “estuvieron a la altura” y que “Temperley tiene semillero, hay seis, siete, ocho o 10 chicos que vienen cada vez creciendo más. Obviamente que a medida que se pueda se les van a dar los minutos necesarios, que el equipo los sostenga y todos vienen empujando para hacer un gran año”.