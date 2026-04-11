sábado 11 de abril de 2026
Escribinos
11 de abril de 2026
Todo definido.

Temperley irá con visitantes a enfrentar a Colegiales: cuántas entradas le dieron

El club de Munro ya abrió la venta de entradas para la parcialidad del Gasolero para el cruce de la fecha 10 de la Primera Nacional.

Colegiales tiene todo lista para recibir hinchas de Temperley.

Colegiales tiene todo lista para recibir hinchas de Temperley.

Temperley será uno de los dos equipos que irá con público visitante en la próxima fecha de la Primera Nacional. Junto a Nueva Chicago, que visitará a Quilmes, el Gasolero tendrá la posibilidad de ir con su público al partido que se jugará el domingo 19 en Munro ante Colegiales, en uno de los cruces de la fecha 10.

De esta manera, el Celeste será uno de los protagonistas de la prueba piloto que realizará la AFA para poder concretar la vuelta del público visitante en el ascenso, algo no sucede desde 2007 cuando el ente rector del fútbol argentino decidió prohibir el público visitante en cuatro de las cinco categorías. En la Primera, la medida se estableció en 2013.

Lee además
La promotora comunitaria de la donación voluntaria de sangre, Silvina Balmaceda estará en el vivo con la gente de Temperley. 
Por Instagram.

Temperley Solidario dará una charla sobre la donación de sangre voluntaria
Franco Rodríguez analizó la actualidad de Los Andes.
No se achica.

Las chances de Los Andes en la Primera Nacional, según Rodríguez

Por eso, en medio de este contexto, lo que vivirá los hinchas de Temperley dentro de una semana será algo especial. Y en las línea, Colegiales avanzó en diferentes planos para que todo salga bien.

Cuántos entradas le darán a Temperley

A través de un comunicado oficial, el club de Munro informó que le darán 1500 tickets al Gasolero y que el público visitante estará ubicado en la tribuna popular Natalio Querido, en lo que será esta prueba piloto impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colegiales1908/status/2042686828176723978&partner=&hide_thread=false

En esa publicación, además, Colegiales remarcó que ya está abierta la venta de entradas para los visitantes y aclararon que seguirá así hasta agotar la capacidad de 1500 espectadores en el sector. La venta se realiza de manera on-line a través de la página de Colegiales (https://colegiales.global.fan/eventos).

Por qué se prohibió el público visitante en el ascenso

La medida definitiva llegó en 2007 después del asesinato del Daniel Cejas, hincha de Tigre, luego de la Promoción jugada entre Nueva Chicago y el Matador. Ese partido disputó en Matadores y en los alrededor del estadio se vivió uno de los momentos más tristes del fútbol argentino.

Ese asesinato fue la gota que rebalsó el vaso después de un seguidilla de actos de violencia, de enfrentamiento entre las hinchadas rivales, y por eso Julio Grondona, presidente por aquel entonces de la AFA, prohibió el ingreso del público visitante para todas las categorías del ascenso. Hoy, 19 años de después, se volverá a jugar con visitantes en la Primera Nacional. Y Temperley fue uno de los elegidos para la prueba piloto.

Temas
Seguí leyendo

Temperley Solidario dará una charla sobre la donación de sangre voluntaria

Las chances de Los Andes en la Primera Nacional, según Rodríguez

En el Alfredo Beranger, Temperley quiere seguir brindando

Omar Plaini y su particular reflexión sobre la actualidad Milrayitas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lanús no puede ganarle a Banfield en La Fortaleza desde hace 9 años.
Datos negativos.

La racha que buscará cortar Lanús ante Banfield en La Fortaleza

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nazareno Casero, en teatro con Bebé Reno. 
Sobre las tablas.

Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno