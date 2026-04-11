Temperley irá con visitantes a enfrentar a Colegiales: cuántas entradas le dieron

Temperley será uno de los dos equipos que irá con público visitante en la próxima fecha de la Primera Nacional . Junto a Nueva Chicago, que visitará a Quilmes, el Gasolero tendrá la posibilidad de ir con su público al partido que se jugará el domingo 19 en Munro ante Colegiales, en uno de los cruces de la fecha 10.

De esta manera, el Celeste será uno de los protagonistas de la prueba piloto que realizará la AFA para poder concretar la vuelta del público visitante en el ascenso, algo no sucede desde 2007 cuando el ente rector del fútbol argentino decidió prohibir el público visitante en cuatro de las cinco categorías. En la Primera, la medida se estableció en 2013.

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Por eso, en medio de este contexto, lo que vivirá los hinchas de Temperley dentro de una semana será algo especial. Y en las línea, Colegiales avanzó en diferentes planos para que todo salga bien.

A través de un comunicado oficial, el club de Munro informó que le darán 1500 tickets al Gasolero y que el público visitante estará ubicado en la tribuna popular Natalio Querido, en lo que será esta prueba piloto impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Colegiales1908/status/2042686828176723978&partner=&hide_thread=false Venta de entradas Colegiales - Temperley



Ya se encuentra disponible la venta de entradas exclusiva para público visitante.



Domingo 19/4 | 14hs

Estadio Libertarios Unidos

https://t.co/vRF9u9H7mZ



La venta será hasta agotar capacidad de 1500 personas. pic.twitter.com/j5UFCABDnc — Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) April 10, 2026 Colegiales publicó cómo deben comprar las entradas los hinchas de Temperley.

En esa publicación, además, Colegiales remarcó que ya está abierta la venta de entradas para los visitantes y aclararon que seguirá así hasta agotar la capacidad de 1500 espectadores en el sector. La venta se realiza de manera on-line a través de la página de Colegiales (https://colegiales.global.fan/eventos).

Por qué se prohibió el público visitante en el ascenso

La medida definitiva llegó en 2007 después del asesinato del Daniel Cejas, hincha de Tigre, luego de la Promoción jugada entre Nueva Chicago y el Matador. Ese partido disputó en Matadores y en los alrededor del estadio se vivió uno de los momentos más tristes del fútbol argentino.

Ese asesinato fue la gota que rebalsó el vaso después de un seguidilla de actos de violencia, de enfrentamiento entre las hinchadas rivales, y por eso Julio Grondona, presidente por aquel entonces de la AFA, prohibió el ingreso del público visitante para todas las categorías del ascenso. Hoy, 19 años de después, se volverá a jugar con visitantes en la Primera Nacional. Y Temperley fue uno de los elegidos para la prueba piloto.