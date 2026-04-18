Vuelven los visitantes en la Primera Nacional: así lo viven en Temperley

Este fin de semana volverá el público visitante en la Primera Nacional y Temperley será uno de los protagonistas en la prueba piloto que llevará a cabo la AFA en la provincia de Buenos Aires, con dos partidos que contarán con hinchas de ambas parcialidades: Quilmes vs Nueva Chicago y Colegiales vs el Gasolero.

La medida se cristalizó la semana pasada y este viernes fue la presentación oficial, con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia , y representantes de todos los clubes involucrados, entre ellos el presidente del Celeste, Alberto Lecchi , y el referente del equipo Gabriel Hauche .

En el partido ante Colegiales, que se disputará el domingo en Munro, Temperley podrá ir con su público y tendrá habilitado un lugar para 1500 personas en la tribuna Natalio Querido. Y esto fue celebrado por la familia del Celeste, ya que tendrá la posibilidad de contar con el aliento de sus hinchas después de 20 años sin público visitante en el ascenso.

Alberto Lecchi , la máxima autoridad del Cele, se mostró muy agradecido por la posibilidad que le brindaron desde casa central del fútbol argentino, siendo elegido como uno de los equipos para esta prueba piloto que podría generar una nueva etapa en el fútbol del ascenso.

lecchi Lecchi agradeció la confianza en el regreso del público visitante en la Primera Nacional.

"Gracias Chiqui, y a toda la AFA, por el esfuerzo y por esta oportunidad para que vuelva el folklore de las dos hinchadas, que es algo único para los que amamos este deporte. Tener la posibilidad de contar nuevamente con hinchas de ambos es un logro muy importante", remarcó el director de cine y hoy presidente de Temperley.

En su discurso, el dirigente también subrayó que esta oportunidad significa "un gran desafío" para los dirigentes del fútbol argentino. "Es un desafío importante para todos, pero especialmente para los dirigentes, que tenemos que acostumbrar al público a vivir la fiesta en paz, sin violencia y con respeto", resaltó.

Qué dijo Gabriel Hauche, emblema de Temperley

El experimentado atacante celebró también la noticia y recordó cómo fueron sus primeros pasos en el fútbol, cuando todavía los partidos se jugaban con público de ambas parcialidades.

hauche Hauche recordó sus primeros pasos en el fútbol, con hinchas de ambos equipos.

"Yo me inicié en el fútbol en el 2004, en la Primera B, cuando todavía había público de ambos equipos y creo que no hay nada más lindo para un jugador que sentirse acompañado por sus hinchas, ya sea de local o de visitante. Por eso, volver a vivir eso será un hecho histórico. Esto le hará muy bien al fútbol de ascenso y ojalá seamos los pioneros de esta nueva etapa", concluyó.