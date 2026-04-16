Temperley, después de 12 años, vuelve a pisar Munro

Temperley buscará extender su racha de cinco partidos invicto cuando este domingo visite a Colegiales -último-, en Munro, con el aliciente que lo acompañarán 1.500 hinchas al estadio Libertadores Unidos , para el partido correspondiente a la 10º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional .

Gasoleros y Tricolores volverán a verse las caras después de 12 años. Casualmente, la última vez fue en la localidad del partido de Vicente López.

Todo definido. Temperley irá con visitantes a enfrentar a Colegiales: cuántas entradas le dieron

No dieron respiro. Temperley lo empató ante Quilmes con el tiro del final

Ese choque se dio el 1º de marzo de 2014, por la Primera B, año en el que Temperley terminó logrando el ascenso, con triunfo por 2-1, con goles de Brian Cucco y Carlos Herrera , de penal -a un minuto del final-, empatando parcialmente Cristian Campozano, también desde los 12 pasos.

Los dirigidos por Ricardo Rezza formaron con: Federico Crivelli ; Carlos Ramos, Brian Cucco, Gastón Aguirre y Martín Frejuk; Adrián Arregui, Emiliano Gianunzio y Martín Minadevino (Matías Maggiorini); Fabián Sambueza (Carlos Herrera), Gastón Corado y Luis López (Leonel Unyicio).

Después de ese partido no volvieron a jugar entre sí. Temperley pegó el salto a Primera División y luego bajó a la Primera Nacional, mientras que Colegiales continuó su camino en la Primera B hasta la temporada 2025 cuando compitió por primera vez en la segunda categoría, aunque compartieron distintas zonas.

Estadio difícil para Temperley

Antes de esa última victoria, Colegiales le había ganado cuatro de cinco partidos. Igualaron 1-1 por la temporada 2012/13 (Alejandro Noriega y Luis López) y anteriormente perdió 2-0 en la 2011/12 (César Leguizamón Arce y Cristian Vergara); 2-0 en la 2010/11 (Juan Ignacio González y Nicolás Apicella); 4-1 en la 2009/10 (Luciano Krikorián e/c, Gastón Díaz -2- y Jonathan Torres; Damián Salvatierra) y 2-0 en la 2008/09 (Diego Cisterna y Ramiro Fergonzi).

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Mientras que en la 2003/04 ganó el Gasolero por 3-2 (Fabián Della Marchessina, Mauro Cejas y Maximiliano Blanco; Diego Katip y Nicolás Haeberer).

El historial que arrancó en 1923 en la Asociación Argentina de Foot-Ball consta de 52 partidos, con seis de ventaja para Temperley, que se impuso en 21 (87 goles), contra 15 de Colegiales (79 goles) y 16 empates. Hasta 1925 jugó bajo el nombre de Sportivo del Norte, para luego pasar al actual Colegiales.

El único y último de Jorge Vivaldo

El “Flaco” Jorge Antonio Vivaldo se retiró en Temperley. Y en la temporada 2008/09 enfrentó a Colegiales, en el estadio Alfredo Beranger.

El 21 de septiembre de 2008 empataron 3-3 (Nicolás Guevara, Cristian Quiñonez y Nicolás Falczuk; Roberto Hernández y Jonathan Torres -2-).

Luego se retiró de la actividad profesional y a la siguiente temporada hizo se debut como entrenador en el Gasolero. En los últimos años, dirigió a Brown de Adrogué (actual DT, en su segundo ciclo) y Talleres de Remedios de Escalada