Nicolás Domingo recupera piezas clave de Temperley para ir a Munro

Nicolás Domingo arrancó la semana con buenas novedades, ya que varios futbolistas ausentes en las últimas fechas se recuperaron de sus lesiones y están a disposición para el partido del próximo domingo cuando Temperley visite a Colegiales , por la 10º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional .

La principal pieza que recupera el entrenador del Gasolero es el volante ofensivo Luciano Niet o. La última aparición de “Chichón” en el 11 titular fue el 15 de marzo en Salta, frente a Gimnasia y Tiro, siendo reemplazado a los 23 minutos del primer tiempo por Gerónimo Tomasetti.

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El ex Brown de Adrogué sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. Hasta ese partido había tenido asistencia perfecta contra Tristán Suárez, Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Atlético de Rafaela.

La lesión lo marginó de los juegos ante Atlanta, Los Andes , Ferro Carril Midland y Quilmes . Domingo contará con el jugador más pensante del plantel, uno de los más experimentados y dueño de toda acción con pelota parada.

Más a disposición de Nicolás Domingo

Por su parte, el extremo Julián Carrasco también se reincorporó al grupo. Padeció la misma lesión de Luciano Nieto, pero en la pierna derecha. A pesar de sus buenas apariciones en la temporada pasada, en la actual apenas tuvo una convocatoria, siendo titular en Salta, frente a Gimnasia y Tiro.

Nicolas Domingo Nicolás Domingo tiene variantes para el próximo partido.

Otro jugador de recambio como el lateral izquierdo Pedro Souto practica con normalidad tras superar un síndrome vertiginoso.

En tanto, el que todavía continúa recuperándose es el capitán Adrián Arregui, baluarte del mediocampo, con una distensión en el recto anterior. Su última actuación fue el 22 de marzo, ante Atlanta en el estadio Alfredo Beranger.

Por último, regresará Lorenzo Monti. El lateral derecho se encontraba suspendido por la expulsión en Libertad contra Ferro Carril Midland, por lo que Nicolás Domingo retocará la defensa para viajar a Munro.

Autoridades frente a Colegiales

El domingo, desde las 15, Temperley enfrentará a Colegiales en el estadio Libertarios Unidos, con la presencia de público visitante (1.500 hinchas). Arbitrará Daniel Zamora, secundado por Juan Pablo Milenaar y Federico Lapalma. Cuarto árbitro: Damián Rubino. Televisa: LPF Play.